CoD-Streamerin zerlegt ganze Lobbys, bekommt Hate, dann Lob

CoD: Black Ops Cold War – Streamerin xmarieangel ist unglaublich gut. Das macht einige Spieler zu ihren Feinden und andere zu ihren Fans.

In CoD: Black Ops Cold War sind einige Shooter-Legenden unterwegs. Dazu gehört auch Sniper-Talent und Twitch-Streamerin xmarieangel. Auch wenn sie sich viele sexistische Kommentare anhören muss, selbst ihre größten Gegner sind extrem beeindruckt von ihren Fähigkeiten.

Wer gut im Multiplayer von CoD: Black Ops Cold War sein will, muss unglaubliche Schnelligkeit und Präzision abliefern. Shooter sind dabei längst keine reine Männer-Domäne mehr, aber viele Spielerinnen halten sich oft im Hintergrund auf, da sie möglichen sexistischen Angriffen ausweichen wollen.

Twitch-Streamerin xmarieangel ergeht es da nicht anders, allerdings macht sie kurzen Prozess mit beleidigenden Mitspielern. In einem ihrer TikTok-Formate zeigt sie Reaktionen der CoD-Spieler auf ihre beeindruckenden CoD-Fähigkeiten. Hier könnt ihr euch selbst einen Eindruck verschaffen.

Während viele Spieler beleidigend reagieren und ihr Cheaten vorwerfen, gibt es auch einige Spieler, denen die Spucke wegbleibt und die zugeben müssen: Ja, xmarieangel ist eine sehr gute CoD-Spielerin. Sie schießt schnell und präzise, viele ihrer größten Gegner bleiben später erstaunt und begeistert zurück.

Das Ganze ist ein Fest für ihre TikTok-Follower und sämtliche CoD-Spieler. Eine äußerst effektive Methode, alteingesessenen Gamern zu beweisen, dass Frauen ebenfalls so gut spielen können wie sie, wenn nicht sogar manchmal besser.

