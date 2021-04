Mass-Effect-Remaster: Trailer zeigt, wie viel sich nach 14 Jahren getan hat

Die Charaktere des Mass-Effect-Remaster sind mit schicken Details ausgestattet worden.

Die lang erwartete Legendary Edition von Mass Effect steht schon in den Startlöchern. Jetzt zeigen die Entwickler in einem ansehnlichen Trailer, wie die Originale in Sachen Optik aufgehübscht wurden.

Original vs. Remaster: Trailer macht Unterschiede deutlich

In einem neuen Blogeintrag beschreiben die Bioware-Entwickler, wie sie die optische Verbesserung der Legendary Edition von Mass Effect angegangen sind. Dabei wurde tief in die technische Trickkiste gegriffen und ordentlich aufgehübscht: Grafische Updates, Verbesserungen und sogar Ergänzungen erwarten euch mit dem Remaster der ersten drei "Mass Effect"-Teile. Dabei wurde der originale Charakter der Reihe, den die Fans so lieben, nicht aus den Augen verloren.

Aber schaut euch das Ergebnis in folgendem Vergleichstrailer einfach selbst an:

Mass Effect Legendary Edition: Offizieller Remastered-Vergleichstrailer

Welche Verbesserungen erwarten euch im Mass-Effect-Remaster?

Es ist ordentlich geschraubt worden – in dem Trailer sehen wir verbesserte Umgebungen, aufpolierte Charaktere und hinzugefügte visuelle Effekte, die dem Spiel mehr Leben einhauchen.

Um die Legendary Edition optisch auf Vordermann zu bringen, musste das Team insgesamt über 30.000 Texturen überarbeiten, was eine gewaltige Menge ist. Doch der Plan war klar: Die damalige Optik mit läppischen 720p auf atemberaubende 4K hochschrauben. Da war eben viel Arbeit nötig. Auch die vorhandene Unreal Engine 3 ist von den Programmierern an die Grenzen ausgereizt worden, um das beste Ergebnis rauszuholen.

Bestellt euch die Mass Effect Legendary Edition bequem im PS-Store vor:

Charaktere, die in allen drei Teilen vorkommen, haben eine grafische Entwicklung verpasst bekommen und altern somit auch im Verlauf der Legendary Edition. Dabei wurde besonderer Wert auf die Aufarbeitung von Haut, Haaren und Augen gelegt. Um mehr Realismus ins Spiel zu bringen, bekommt die Legendary Edition auch bessere Licht- und Partikeleffekte bei beispielsweise Feuer oder Rauch spendiert.

Vorhandene Zwischensequenzen sind, wenn möglich, sogar völlig neu in 4K-Auflösung gerendert worden. Doch nicht nur die Texturen und Zwischensequenzen allein wurden aufgehübscht, auch Level und Funktionen haben eine ordentliche Portion an Erneuerung erhalten. So wurden diese zum Beispiel mit mehr Gebäuden aufgefüllt oder sehen optisch viel demolierter aus, um die Geschichte besser zu untermalen.

Was sagt ihr zum Vergleichstrailer zur Mass Effect Legendary Edition? Freut ihr euch nach diesem Anblick noch mehr auf das Remaster? Besucht uns auf Facebook und schreibt uns eure Meinungen dazu gerne dort in die Kommentare.