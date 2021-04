Cyberpunk 2077: Das coolste Auto bekommt ihr durch einen Unfall

Bei diesem Unfall muss die Zulassungsbehörde mehr als nur ein Auge zudrücken.

Cyberpunk 2077 ist und bleibt ein wahres Bug- und Glitch-Fest. Trotzdem gibt es einige beharrliche Spieler, die das Game weiterhin zocken. Einer von ihnen hat jetzt einen Bug gefunden, der sogar willkommen ist – schließlich beschert er ihm das krasseste Auto von allen.

Fette Autos in Cyberpunk – so habt ihr sie noch nicht gesehen

Dass Cyberpunk 2077 total verbugt ist, ist allgemein bekannt. Viele Nutzer machen sich seit dem katastrophalen Release über das neuste Spiel von CD Projekt Red lustig. Ein YouTuber hat sich sogar die Mühe gemacht, einen Glitch-Trailer für das Game zu erstellen. Jetzt hat sich bei einem Spieler allerdings ein Bug eingeschlichen, der richtig cool ist.

Erinnert ihr euch noch an Mad Max? In diesem Stil erstrahlt nun auch das Auto des Reddit-Nutzers one_czech_think. In seinem Post zeigt er, wie er sein Gefährt spielend leicht „tunen“ konnte – mit einer Kaffefahrt durch eine Schießerei. Aber seht selbst:

Schnell nimmt sein Vehikel Schaden und explodiert, was allerdings in keinster Weise die Fahrtüchtigkeit zu schmälern scheint. In den Kommentaren unter dem Post machen sich viele Fans über das Fahrzeug lustig. Der Kommentar, in dem der Nutzer SuperUltraNovaGun das Auto mit der Marke Hot Wheels vergleicht, hat sogar über 120 Upvotes.

Andere Nutzer befürchten, dass dieser lustige Spielfehler wie viele andere bald passé sein könnte. So schreibt der Redditer GoTraps:

„Er hat gerade ein neues Design für sein Auto freigeschaltet lol. Ich hoffe, dass sie das nicht beheben, traurigerweise wurden schon eine Menge dieser 'willkommenen Spaß-Glitches' behoben.“

So oder so kann one_czech_think froh sein, dass es in Night City keinen TÜV gibt. Mit dieser heißen Karre sorgt er auf jeden Fall für Aufsehen! Was haltet ihr von dieser „verbesserten“ Variante des Fahrzeugs? Sind euch auch schon lustige Glitches und Bugs in Cyberpunk begegnet? Schreibt es uns via Facebook!