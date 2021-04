Resident Evil Village: Zwei Demos und Arcade-Modus aus den Vorgängern angekündigt

Der Horror steht kurz bevor: Zu Resident Evil: Village gibt es neue Infos.

Im Rahmen eines umfassenden Livestreams hat Capcom neue Infos zu Resident Evil: Village verraten. Fans dürfen sich darauf freuen, das Horror-Spiel schon bald probespielen zu können.

Gerade erst wurde für Resident Evil: Village das neue Upgrade- und Jagd-System vorgestellt, da liefert Capcom bereits weitere Einzelheiten zum kommenden achten Serienteil. Wir fassen für euch die wichtigsten Informationen des jüngsten Livestreams zusammen.

Im PlayStation-Store könnt ihr euch Resident Evil: Village vorbestellen:

Zwei Demos im Anflug

Nachdem die erste Demo vor einigen Wochen, die im Kern einen technischen und atmosphärischen Vorgeschmack geliefert hat, lediglich PlayStation-Nutzern zur Verfügung gestellt wurde, folgt nun bald eine Demo, die alle Plattformen bedient. Jedoch ist sie zeitlich limitiert.

Im neuen Trailer gibt es zahlreiche Spielszenen aus Resident Evil Village zu sehen:

Infos zur Multiplattform-Demo:

Wann? Ab 2. Mai, 2:00 Uhr bis 3. Mai 2021, 2:00 Uhr

Ab 2. Mai, 2:00 Uhr bis 3. Mai 2021, 2:00 Uhr Plattformen: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S & Stadia

PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S & Stadia Inhalt: Das Dorf und das Schloss können erkundet werden

Das Dorf und das Schloss können erkundet werden Limitierung: Insgesamt kann die Demo 60 Minuten lang gespielt werden

Insgesamt kann die Demo 60 Minuten lang gespielt werden Preload? Ab heute für PlayStation; ab 30. April für PC und Xbox

Darüber hinaus gibt es noch eine zweite Demo, die im Kern ein Vorabzugang für Nutzer der PlayStation Konsolen ist. Diese Demo ist jedoch nur kurzzeitig verfügbar und zweigeteilt.

Infos zur Dorf-Demo:

Wann? Ab 18. April, 19:00 Uhr - für insgesamt acht Stunden erhältlich

Ab 18. April, 19:00 Uhr - für insgesamt acht Stunden erhältlich Plattformen: PlayStation 4, PlayStation 5

PlayStation 4, PlayStation 5 Inhalt: Das Dorf kann erkundet werden

Das Dorf kann erkundet werden Limitierung: Die Demo kann 30 Minuten lang gespielt werden

Die Demo kann 30 Minuten lang gespielt werden Preload? Ja, ab heute im PlayStation Store möglich

Infos zur Schloss-Demo:

Wann? Ab 25. April, 19:00 Uhr - für insgesamt acht Stunden erhältlich

Ab 25. April, 19:00 Uhr - für insgesamt acht Stunden erhältlich Plattformen: PlayStation 4, PlayStation 5

PlayStation 4, PlayStation 5 Inhalt: Das Schloss kann erkundet werden

Das Schloss kann erkundet werden Limitierung: Die Demo kann 30 Minuten lang gespielt werden

Die Demo kann 30 Minuten lang gespielt werden Preload? Ja, ab heute im PlayStation Store möglich

Action in The Mercenaries

Abseits der Demos hat Capcom einen neuen Spielmodus für Resident Evil: Village vorgestellt, den Fans der Horrorreihe kennen dürften. Mit The Mercenaries kehrt ein Modus zurück, der vor allem auf Action setzt.

Innerhalb eines vorgegebenen Zeitlimits müsst ihr zahlreiche Feinde töten, um in die nächste Runde zu kommen. Zwischen den Runden könnt ihr im Laden neue Waffen und Munition besorgen und Upgrades kaufen. Zusätzlich könnt ihr Fähigkeiten auswählen, wie etwa eine Erhöhung eures eigenen Lauftempos.

Noch unklar ist, ob The Mercenaries von Anfang zur Verfügung steht oder Spieler erst die Storykampagne durchspielen müssen. Dazu haben sich die Entwickler bisher nicht geäußert.

Resident Evil 4 in VR

Während Resident Evil: Village nach aktueller Lage auf einen VR-Modus verzichtet, erhält ein anderer Serienteil die Möglichkeit der virtuellen Realität. Exklusiv für die Oculus Quest 2 arbeitet Capcom an einer VR-Umsetzung von Resident Evil 4. Weitere Infos dazu sollen demnächst folgen.

Resident Evil: Infinite Darkness

Zu guter Letzt hatte Capcom außerdem einen Trailer zur im Juli bei Netflix startenden Serie Resident Evil: Infinite Darkness parat.

Die animierte Serie spielt zwei Jahre nach den Ereignissen von Resident Evil 4 und stellt Leon und Claire in den Mittelpunkt.

Besteht ihr das ultimative Resident Evil-Quiz?

Zwei Demos, ein actionreicher Modus und noch viel mehr: In Sachen Informationen geizt Capcom zurzeit nicht in Bezug auf Resident Evil: Village. Und allzu lange müsst ihr auch nicht mehr warten, denn das Horrorspiel erscheint bereits am 7. Mai 2021.