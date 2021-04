Epic Games Store verschenkt 3 PC-Spiele für kurze Zeit

Der Epic Games Store ist besonders großzügig und verschenkt für kurze Zeit drei einzigartige Spiele.

Die nächste Gratis-Lieferung ist im Epic Games Store angetroffen, für kurze Zeit können PC-Spieler drei interessante Games abstauben: Diese dürfte vor allem Adventure-Fans freuen.

Epic Games verschenkt Schrottplaneten, Mittelalter und Fantasy

PC-Spieler genießen als Nutzer des Epic Games Store mehrere Vorteile: Exklusiv-Spiele, spezielle Sales und wöchentliche Gratis-Spiele. Gerade letztere sind immer einen Blick wert, oft gehören Blockbuster oder Geheimtipps dazu. Aktuell könnt ihr bis zum 22. April diese drei Adventures kostenlos und direkt über den Epic Games Store abstauben:

Danach soll es direkt mit einem gefeierten Horror-Sci-Fi-Spiel und einem interessanten Karten-Game mit Echtzeit-Kämpfen weitergehen, die ihr vom 22. bis zum 29. April herunterladen könnt:

In den nächsten zwei Wochen können PC-Spieler viele spannende Games im Epic Games Store kostenlos abstauben. Es bleibt abzuwarten, welche Spiele als nächstes in der Gratis-Auswahl landen werden.

Ihr sucht ein düsteres Mittelalter-Meisterwerk für PS4? Dann schaut euch gerne A Plague Tale: Innocence an:

Von Deponia bis The First Tree – Gratis-Jäger und Adventure-Fans kommen im Epic Games Store zurzeit voll auf ihre Kosten. Was Gratis-Spiele angeht, kann es sich immer lohnen, einen Blick in den Epic Games Store zu werfen.