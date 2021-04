GTA 6, RDR 3, Bully 2: Wir suchen Rockstar-Experten

GTA 6, RDR 3 oder doch Bully 2? Wir fragen euch, welches Spiel Rockstar als nächstes plant!

Rockstar – die Softwareschmiede für Spiel-Klassiker und Dauerbrenner. Besonders GTA 5 und Red Dead Redemption 2 stechen auf dem großen Spielemarkt durch ihre Einzigartigkeit hervor und haben bis heute eine treue Community. Was das nächste Projekt angeht, hüllt sich Rockstar allerdings in Schweigen. Jetzt seid ihr gefragt!

Welches Spiel bringt Rockstar als nächstes?

Immer wieder ranken sich Gerüchte um den nächsten Hit aus dem Hause Rockstar Games. Mit der neuen Konsolengeneration hatten viele Fans bereits auf ein GTA 6 gehofft, wurden dann aber vertröstet. Auch eine Fortsetzung von Bully: Die Ehrenrunde steht bei vielen Fans hoch im Kurs. Allerdings hält sich Rockstar mit Ankündigungen vorerst bedeckt. Hin und wieder gibt es allerdings kleinere Leaks und Hinweise, dass das Unternehmen bereits an einem weiteren Spiel feilt.

Beschert uns Rockstar als nächstes vielleicht sogar eine Fortsetzung von Max Payne oder L.A. Noire? Viele Fans wünschen sich eine Wiederbelebung dieser alten Klassiker – andere fürchten sich vor einer Enttäuschung.

Allerdings hat Rockstar in den vergangenen Jahren mit GTA 5 und Red Dead Redemption 2 bewiesen, dass sie es draufhaben, Spielereihen würdig fortzusetzen. Und das mit Langzeitmotivation – GTA Online ist seit der Veröffentlichung im Jahr 2013 ein echter Dauerbrenner. Allerdings ist eine Fortsetzung dieser „großen“ Franchises vorerst unwahrscheinlich – die aktuellen Spiele laufen noch zu gut.

Oder setzt Rockstar genau deshalb mit GTA 6 auf eine Fortsetzung seines größten Zugpferdes? – Das fragen wir euch!

Was plant Rockstar als nächstes? Stimmt ab!

In unserer Umfrage geht es darum, welchen neuen Spiele-Release ihr für am wahrscheinlichsten haltet. Außerdem fragen wir euch, welche Fortsetzung ihr euch am meisten wünscht. In einem weiteren Artikel werden wir die Umfrage dann auswerten und euch die Ergebnisse vorstellen. Stimmt also jetzt ab!