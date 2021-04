New Pokémon Snap: Gameplay-Trailer zeigt brandneue Features in Aktion

New Pokémon Snap: Gameplay-Trailer zeigt euch tolle Features.

Hobby-Fotografen und Pokémon-Fans warten schon ungeduldig auf den Release von New Pokémon Snap Ende April. Ein schicker Gameplay-Trailer zeigt euch jetzt schon die Features des neuen Pokémon-Abenteuers für die Nintendo Switch.

Das Warten hat bald ein Ende: Schon am 30. April dürft ihr euch voraussichtlich wieder auf eine Foto-Safari der etwas anderen Art begeben. Mit New Pokémon Snap steht das neueste Pokémon-Spin-Off für die Nintendo Switch bereits in den Startlöchern. Im brandneuen Trailer könnt ihr jetzt schon sehen, was alles an Gameplay-Vielfalt auf euch zukommt.

New Pokémon Snap: Gameplay-Trailer zeigt Foto-Spaß

Seid 1999 musstet ihr auf ein echtes Sequel für das populäre Pokémon-Foto-Spiel Pokémon Snap warten – aber nun ist es endlich soweit. In New Pokémon Snap schlüpft ihr wieder in die Rolle eines Pokémon-Fotografen und geht auf einer paradiesischen Insel auf die Jagd nach spannenden Motiven.

Der neue Gameplay-Trailer zeigt euch dabei, wie ihr mehr über die kleinen und großen Monster lernen könnt und wie ihr sie mit einer Fluff-Frucht anlocken könnt. Außerdem könnt ihr sie mit einem Illumina Orb zum Leuchten bringen und mit der Scan-Funktion eurer Kamera Geheimnisse in der Umgebung aufdecken.

New Pokémon Snap: Große Hoffnungen für die Fortsetzung

Mit New Pokémon Snap werden sicherlich zahlreiche Fan-Träume in Erfüllung gehen. Nachdem der erste Eintrag der Reihe zunächst für den Nintendo 64 releast worden war und später für die Wii und Wii U verfügbar gemacht wurde, bekommt das "Spin Off"-Franchise nun seinen großen Auftritt auf der Nintendo Switch.

Dem Gameplay-Trailer nach zu urteilen erwarten euch in jedem Fall exotische Landschaften und spannende Situationen, in denen ihr Schnappschüsse von euren Lieblings-Pokémon machen könnt.

