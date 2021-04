GTA 5: Selbst als Pazifisten habt ihr einen hohen Kill-Count

In GTA 5 ist Pazifismus keine Option.

In GTA 5 geht es bekanntermaßen ziemlich zur Sache. Selbst wenn ihr so friedlich wie möglich vorgeht, werdet ihr am Ende der Story trotzdem ganz schön viel Blut an den Händen haben, wie jetzt ein Video auf YouTube beweist.

Grand Theft Auto ist als Videospiel-Franchise nicht gerade als Kind von Traurigkeit bekannt – die Reihe hat seit ihren Anfängen immer schon Grenzen ausgelotet, was Sex und Gewalt betrifft. Auch GTA 5 macht hier keine Ausnahme. Selbst wenn ihr dort so gewaltlos wie nur möglich vorgeht, erreicht ihr am Ende des Spiels immer noch zwangsläufig einen hohen dreistelligen Kill-Count.

GTA 5: Hoher Kill-Count unausweichlich

Der YouTube-Kanal Sex-Positive Gamer hat in einem Video den Versuch dokumentiert, GTA 5 so friedlich wie nur möglich zu spielen – das heißt, nur dann Charaktere zu töten, wenn es für das Fortschreiten der Handlung unumgänglich ist.

Insgesamt kommt das Video dabei aber immer noch auf stolze 726 Kills – die absolute Minimal-Anforderung, um die Handlung in GTA 5 abschließen zu können.

GTA 5: Nicht geeignet für Pazifisten

Die drei Protagonisten Michael De Santa, Trevor Philips und Franklin Clinton kommen dabei insgesamt auf je 172, 258 und 295 Einzel-Kills, während der finale Kill in der Haupthandlung eine Kooperation der drei darstellt.

Auf demselben YouTube-Kanal gibt es übrigens weitere "Kill Count"-Videos, die beweisen, dass GTA 5 zwar sehr gewalttätig, aber zumindest nicht der Spitzenreiter auf diesem Gebiet ist: In Max Payne 3, ebenfalls ein Rockstar Game, schlägt der Kill Count am Ende bei 1.216 an.

