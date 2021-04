Der Name Magic ist untrennbar mit dem erfolgreichen Strategie-Kartenspiel verwoben, das weltweit Millionen von Spielern in seinen Bann zieht. Jetzt geht die klassische Karten-Franchise mit Magic: Legends unerwartet actionreiche Wege. Endlich!

Ihr seid fasziniert vom Magic-Universum, habt euch aber gewünscht, die mächtige Magie mal so richtig bildgewaltig inszeniert anwenden zu können? Kein Problem, denn Magic: Legends präsentiert sich als Action-RPG (Free 2 Play), das auf dem weltberühmten Strategie-Kartenspiel aufbaut. Die Open Beta ist bereits live. Weitere Informationen dazu findet ihr hier auf der offiziellen Spielseite.

Entsprechend bombastisch geht auch die Geschichte in Magic: Legends los. Alte Mächte regen sich im Verborgenen, so dass ihr in der Rolle eines Planeswalker gerufen werdet, um das Multiversum vor der schrecklichen Bedrohung zu bewahren.

Fünf verschiedene Klassen stehen euch zur Verfügung, jede mit ihren einzigartigen, mächten Fähigkeiten und Besonderheiten. Doch keine Sorge: Solltet ihr mit eurer Wahl nicht zufrieden sein, könnt ihr die Klasse im Spiel jederzeit wechseln. Magic: Legends zwingt euch nicht auf einen vorgefertigen Pfad.

In weiterer Folge bereist ihr verschiedene Welten und Regionen, wo ihr in Echtzeitkämpfen schnelle und taktische Entscheidungen auf dem Schlachtfeld trefft. Entdeckt unzählige Zaubersprüche, verstärkt sie, verbessert eure Ausrüstung und wappnet euch mit mächtigen Artefakten. Denn nur so könnt ihr auf dem Schlachtfeld bestehen, egal, ob alleine oder im Team.

Zum Start der Open Beta spendieren euch Perfect World Entertainment und Cryptic Studios das exklusive Kostüm "Kreuzritter-Rüstung", das ihr im Spiel NICHT erwerben könnt. Es handelt sich also um ein digitales Sammlerstück, das ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

Zusätzlich gibt es auch noch pro Key 2 x "End of Mission"-Boosts, die am Missionsende die Belohnungen für Zauberseiten, Gold und Erfahrung um 100 Prozent erhöhen. Und weil das noch nicht reicht, gibt es auch noch 2 x "Drop Reward"-Boosts oben drauf! Damit verdoppelt ihr die Drop-Rate für Belohnungen über einen Zeitraum von 30 Minuten!

Und was müsst ihr dafür tun? Nichts! Einfach nur auf den folgenden Link klicken und eure Belohnung abholen!

Hier geht's zu den Gratis-Keys.

Wenn ihr die Belohnungen abstauben wollt, müsst ihr aber schnell sein. Denn Keys gibt es nur, solange der Vorrat reicht. Wir wünschen euch viel Spaß mit Magic: Legends! Vielleicht trifft man sich ja mal auf dem Schlachtfeld. Tipp: Wir sind die, die wahrscheinlich grad fett eins auf die Mütze kriegen ...