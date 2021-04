PS4-Geschenke: Sony bietet euch einen genialen PlayStation-Klassiker kostenlos an

Sony schenkt euch gerade einen weiteren PS4-Klassiker. (Bild: Guerilla Games / Getty Images – Deagreez)

Im Rahmen der "Play at Home"-Initiative haut Sony diverse Spiele für PS4 und PS5 kostenlos raus. Seit heute ist ein neues Game Teil des Portfolios – ein echter PS4-Klassiker, den man unbedingt gespielt haben sollte.

Horizon: Zero Dawn – Sony bietet Complete Edition kostenlos an

Um die Coronavirus-Pandemie weiter einzudämmen, sind die Leute dazu aufgerufen, zuhause zu bleiben und somit ihre Gesundheit und die der anderen zu schützen. Doch so ein Lockdown wird irgendwann ganz schön öde.

Um dem entgegenzuwirken, hat Sony mit "Play at Home" eine coole Aktion für alle PlayStation-Spieler ins Leben gerufen, die euch den Lockdown-Alltag etwas erträglicher machen soll.

In der Zeit vom 26. März bis zum 23. April bietet Sony diverse Spiele für die PS4 und PS5 kostenlos zum Download an. Die folgenden Games könnt ihr euch in dieser Zeit über den PlayStation Store gratis herunterladen:

Obwohl der Umfang an kostenlosen Spielen schon recht groß ausfällt, hat sich Sony dazu entschieden, ein weiteres Spiel ins kostenlose Portfolio aufzunehmen: den PS4-Klassiker Horizon: Zero Dawn in der Complete Edition.

Der Story-Trailer des Spiels gibt euch einen ersten Eindruck vom spektakulären Open-World-Game:

Während ihr euch die anderen Spiele nur noch bis zum 23. April 2021 herunterladen könnt, verlängert Sony die Frist für Horizon: Zero Dawn bis zum 14. Mai 2021.

Horizon: Zero Dawn: Worum geht es im nun kostenlosen PS4-Spiel?

Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle von Aloy, eine Kriegerin vom Stamm der Nora, und erlebt eine faszinierende Reise durch eine offene Spielwelt, die von tödlichen Maschinen beherrscht wird. Mit eurem Bogen, einigen Fallen und etwas Taktik bringt ihr jedoch selbst die größten Roboter-Dinos zu Fall.

Doch nicht nur die Robo-Tierwelt hat Aloy auf der Abschussliste, auch gegnerische Stämme stellen sich der jungen Kriegerin entgegen. Aloy muss ihnen Paroli bieten, um eine verhängnisvolle Gefahr aufzuhalten, die die gesamte Welt bedroht, ihre eigene Bestimmung zu finden und ihre Vergangenheit zu enthüllen.

Das Kampfgeschehen findet in der Third-Person-Perspektive statt und erwartet von euch nicht nur, dass ihr schnell auf die anpreschenden Gegner reagiert, sondern auch, dass ihr ihre Schwachstellen erkennt und entsprechend ins Visier nehmt.

In der Complete Edition enthalten, ist neben dem Hauptspiel auch noch der DLC The Frozen Wilds der neue Waffen, Umgebungen, Fertigkeiten und Gegner mit sich bringt.

Die Erweiterung The Frozen Wilds bietet einige weitere spannende Inhalte für euch:

Alle, die Horizon: Zero Dawn bislang keine Chance gegeben haben, sollten das spätestens jetzt schleunigst nachholen! Das Spiel kann ab sofort bis zum 14. Mai 2021 kostenlos heruntergeladen werden.