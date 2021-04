Ein Fan will das Ende der Welt erreichen und hat noch viel vor sich. Bild: Mojang

In Minecraft könnt ihr bauen, basteln und euch richtig kreativ ausleben. Manchen ist das allerdings nicht genug. Ein YouTuber hat sich deshalb vorgenommen, an das andere Ende der Map zu reisen und damit bereits viele Jahre seines Lebens verbracht.

Minecraft: Er muss über 12 Millionen Blöcke hinter sich lassen

Ursprünglich im Jahr 2011 erschienen, hat sich Minecraft zu einem der erfolgreichsten Spiele weltweit entwickelt. Inzwischen wurde das Sandbox-Spiel über 200 Millionen Mal verkauft und so entstand eine riesige, bunt durcheinander gewürfelte Community in allen Altersstufen.

Bei der Größe des Spiels ist es kein Wunder, dass Spieler nach neuen Möglichkeiten suchen, um die Grenzen des Blockbusters auszutesten. Das hat YouTuber KurtJMac wortwörtlich genommen und so hatte er sich vor rund 10 Jahren spontan vorgenommen, das Ende der Minecraft-Welt zu erreichen.

Inzwischen ist er bei knapp der Hälfte angelangt, hat also circa 5 Millionen von rund 12,5 Millionen Blöcken hinter sich gelassen. Seine Reise dokumentiert er seit Anfang an mit Videos, die er regelmäßig auf YouTube veröffentlicht. Im Laufe der Zeit wurde seine Community dort immer größer – Grund genug, um die Reise aufzuwerten.

Minecraft: Challenge jetzt sogar für guten Zweck

Als Kurt merkte, dass sein Publikum immer größer wurde, beschloss er kurzerhand, damit etwas Geld für wohltätige Zwecke zu sammeln. Er begann mit 850 US-Dollar, die er innerhalb von fünf Tagen locker zusammen hatte. Seitdem hat er das Spendenziel regelmäßig erhöht und schon 450.000 US-Dollar gesammelt, die er für wohltätige Zwecke gespendet hat.

Wie viele Jahre er noch braucht, um es in die legendären Far Lands, dem Ende der Map, zu schaffen, bleibt abzuwarten – auf jeden Fall wird er vorerst keine Langeweile haben.

Minecraft gibt es inzwischen für Mobile, PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One und Xbox Series X/S.

