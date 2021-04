Star-Wars-Fanliebling soll Remake bekommen, sagt Insider

Das Remake eines beliebten "Star Wars"-Rollenspiels könnte bereits entwickelt werden. Bildquelle: Getty Images/ Inside Creative House

Es gibt gute Nachrichten für "Star Wars"-Fans. Ein bekannter Brancheninsider verrät in einem Interview auf YouTube, dass ein beliebtes Rollenspiel nach 18 Jahren endlich ein Remake bekommen könnte.

Welches Star-Wars-Spiel soll ein Remake erhalten?

Seit seinem Release im Jahr 2003 ist Star Wars: Knights of the Old Republic bei den Fans extrem beliebt. Der bekannte Videospieljournalist Jason Schreier verkündet jetzt in einem Interview, dass es bald zurückkehren wird: Das Remake soll bereits in Entwicklung sein und es wird nicht von EA kommen.

In einem Gespräch mit Ben Hanson vom YouTube-Channel MinnMaxShow verrät Schreier, dass die Neuauflage des Rollenspiels von Aspyr Media übernommen wird. Der Branchenkenner besitzt viele Kontakte zu Entwicklerstudios und deckte beispielsweise die schlechten Arbeitsbedingungen während der Entwicklung von The Last of Us 2 auf.

Aspyr Media hat Erfahrung mit Star-Wars-Spielen

Aspyr Media hat bereits Star Wars: Republic Commando und Star Wars: Episode 1 – Racer auf modernen Plattformen spielbar gemacht. Da sie sogar an den Mobil-Versionen von Star Wars: Knights of the Old Republic gearbeitet haben, scheint das Studio für die Aufgabe gut gerüstet zu sein.

Star Wars: Knights of the Old Republic wurde ursprünglich von BioWare entwickelt und legte bereits erste Grundsteine für die "Mass Effect"-Reihe. Auch bei "Star Wars"-Fans ist es bis heute beliebt, da es unter anderem den ersten Auftritt für ikonische Charaktere wie Darth Revan und HK-47 darstellt.

