Weil mir Herr der Ringe zu brav ist: Spielt dieses Badass-RPG!

Fantasy-Spiele können euch gar nicht düster genug sein? Ich habe das perfekte Spiel für euch.

Ich mag Fantasy, aber Der Herr der Ringe, das größte Genrevorbild, ist nicht meins. Trotz aller Schlachten, Orks und dunklen Dämonen geht es mir in dem Universum zu brav und märchenhaft zu. Zum Glück habe ich kürzlich ein Spiel entdeckt, das genau den richtigen Badass-Ton in der Fantasy-Welt trifft, den ich haben wollte.

The Darkest Dungeon: Es ist alles verloren, aber sch(xx)ß drauf!

Ich gestehe – die meisten Spiele kaufe ich im Sale, nur um sie zu besitzen. Es gibt aber auch andere Spiele, die zu so einem perfekten Zeitpunkt in meinen Händen landen, dass ich das Gefühl bekomme, dass sie extra auf mich gewartet haben – oder kurz zuvor noch entwickelt worden sind. Neulich fragte ich mich, ob es nicht dort draußen ein düsteres Fantasy-Taktikspiel gibt und PLOPP – da tauchte das sechs Jahre alte Darkest Dungeon plötzlich vor meiner Nase auf.

Wisst ihr, was das Schlimmste an den meisten Genres (Western, Sci-Fi, Fantasy) und ihren Heldengeschichten ist? Die unsichtbaren Gesetze! Es gibt meistens eine mehr oder weniger logische Ordnung, wann welcher Charakter überlebt und wann er stirbt. Langweilig! Wenn ihr aber in Darkest Dungeon eure Gruppe aus verschiedenen Söldnern zusammenstellt und in verschiedene Dungeons schickt, habt ihr keine Ahnung, wer lebend zurückkommt. Das hängt zum Teil von eurem Skill ab, von der Mathematik in den Rundenkämpfen und ja – auch etwas von Glück oder Pech.

Stellt eure Gefährtengruppe zusammen und macht die Dunkelheit fertig – oder sie euch:

Und selbst wenn jemand überlebt, kann es trotzdem passieren, dass die Höllenreise den Charakter für immer verändert hat. Somit ist prinzipiell jeder Ausgang möglich, das Spiel kennt keine Gnade und ihr müsst zusehen, wie ihr trotz hoher Verluste an euer Ziel kommt. So schreibt Darkest Dungeon immer wieder neue gute und böse Geschichten, die dabei allesamt noch von einem zynischen Erzähler kommentiert werden.

Das Morbideste und Lustigste daran: Während alle Kämpfer, egal ob Kopfgeldjäger, Halunken, Grabräuber oder Narren, so dermaßen abgebrühte Hunde darstellen, entwickelt ihr euch selbst (als unsichtbarer Befehlshaber in den Menüs) ebenfalls immer mehr zu einem berechnenden Mistkerl, der gerade noch seinen Lieblingskämpfer beschützt und dann aber nur auf Reichtümer aus ist, um seine Siedlung auszubauen. Schließlich gibt es noch viele weitere Söldner, die Arbeit suchen. Muhahaha!

Darkest Dungeon liefert eine unglaubliche Spannbreite an Momenten zwischen Grausamkeit und Spaß: Tapfere Siegesmärsche, sehr brenzlige Kämpfe und auch absolut aussichtslose Situationen, in denen ihr die Hände hochwerft und verzweifelt lacht: „Ja, ich habe auch keine Ahnung, wie ihr da rauskommt.“ Und wenn selbst letztere gewonnen werden, fragt ihr euch trotzdem, ob es nur daran lag, dass das böswillige Schicksal großen Spaß mit euch hat und deshalb heute mal ein Auge zugedrückt hat. Eben, ein Spiel, das euch charmant verprügelt.

Darkest Dungeon (PS4, Switch)

Ich habe etliche Stunden Darkest Dungeon gespielt, viele Dungeons geräumt, dutzende Monster besiegt, schon sehr viele Söldner trainiert und verloren – und kann trotzdem von diesem Stil und dieser Atmosphäre nicht genug kriegen. Keine Gesetze, kein Welpenschutz, nur drauf! Umso schöner zu wissen, dass Teil 2 bereits dieses Jahr erscheinen soll. Bis dahin sage ich: Spielt dieses Spiel, dankt mir später und nehmt in eurem Team unbedingt einen Hundemeister mit! Der ist noch fieser als die Monster!