Blind, Fehlerfrei, mit Klavier: Fan meistert ultimative Dark-Souls-Challenge

"Dark Souls"-Spieler bekämpft einen der schwersten Bosse blind und mit einem Klavier. Bildquelle: Getty Images/ Churairat Music

Dark Souls-Fans werden immer verrückter. Es reicht längst nicht mehr, seine Gegner nur mit einem verrückten Controller zu schlagen. Ein Spieler kämpft deshalb mit einem Klavier, während er zusätzlich eine Augenbinde trägt.

Dark-Souls-Spieler macht es sich unglaublich schwer

Die "Dark Souls"-Reihe ist vor allem für ihren Schwierigkeitsgrad bekannt. Einigen Spielern scheint dies jedoch noch nicht auszureichen. Der Streamer FryderykG bekämpft einen der schwersten Bosse deshalb, während er eine Augenbinde trägt und ein elektrisches Klavier als Controller benutzt.

Eine der beiden Einschränkungen allein würde bei den meisten Spielern bereits dafür sorgen, dass jeder normale Gegner in Dark Souls zu einem Endboss wird. FryderyG zeigt in seinem Tweet allerdings, wie er sich niemand geringerem als Ritter Artorias stellt. Der Boss im "Artorias of the Abyss"-DLC ist flink und teilt trotzdem viel Schaden aus. Neben dem ikonischen Duo Ornstein und Smough zählt er zu den härtesten Gegnern des Spiels.

Dark Souls: Spieler muss sich auf seine Ohren verlassen

Noch beeindruckender ist, dass FryderykG den Ritter schlägt, ohne auch nur ein einziges Mal getroffen zu werden. Aufgrund seiner bestenfalls spärlichen Ausrüstung würde er auch keinen Treffer von Artorias Großschwert überstehen. Durch die Augenbinde ist er darauf angewiesen, jede Attacke des Ritters am Klang erkennen zu können. Der ungewöhnliche Controller macht den Kampf nicht gerade einfacher.

Auch der Speedrunner LilAggy beweist, dass er nicht auf seine Augen angewiesen ist, um erfolgreich zu zocken. Er stellt sich dem Endgegner aus Sekiro: Shadows Die Twice und besiegt ihn mit verbundenen Augen.

Ein "Dark Souls"-Spieler besiegt Ritter Artorias, während er eine Augenbinde trägt und auf einem E-Piano spielt. Noch beeindruckender: Er wird dabei nicht ein einziges Mal getroffen.