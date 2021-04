GTA Online: Fans feiern die dreisteste Flucht vor der Polizei

GTA Online: Ein Spieler entkommt der Polizei – mit absolut unverschämten Glück.

Selbst wenn eure Hauptfeinde in GTA Online schießwütige Mitspieler sind, darf nicht vergessen werden, dass es auch noch eine Polizei im Gangster-Multiplayer gibt, die für Recht und Ordnung sorgt. Wie dreist man dieser aber in GTA Online entkommen kann, hat nun ein Spieler auf Reddit bewiesen.

In GTA Online den Cops entkommen: Knapper als knapp

Die Polizei und ihre Verfolgungsjagden gehören zu den prägnantesten Merkmalen der GTA-Reihe. Umso schöner, dass sie auch in GTA Online mitmischt und nach dem Rechten sieht – oder es zumindest versucht.

Reddit-User roverrr_ präsentiert im Forum, wie er neulich den Gesetzeshütern in GTA Online durch die Lappen gegangen ist. Sein Erfolg beruhte dabei allein auf unverschämten Glück. Im unteren Clip könnt ihr euch selbst einen Eindruck verschaffen.

Der Spieler versteckt sich hinter einer Mauer in GTA Online, als die Polizisten eintreffen. Der Gesetzeshüter klettert über die Mauer und findet ihn in seinem Versteck – doch im exakt selben Moment wird sein Fahndungslevel aufgehoben, womit der Spieler aus dem Schneider ist. Knapper geht es nicht, die Fans von GTA Online sind begeistert.

„Und die Polizisten so: Kenne ich dich? Schönes Outfit nebenbei!“, kommentiert Reddit-User DeltaV40 das Verhalten des Polizisten, der nach der Mauer vollkommen ausgetauscht wirkt. Diese Flucht gehört zu den dreistesten seiner Art, aber es ist auch sehr wahrscheinlich, dass diese Situation bei einem höheren Fahndungslevel komplett anders ausgegangen wäre.

In GTA Online spielen sich auch fast acht Jahre nach Release immer noch lustige und kuriose Geschichten ab. Ein Reddit-User hat bei der Flucht vor der Polizei bewiesen, was er für unverschämtes Glück hat. Aber die nächste Verfolgungsjagd kommt bestimmt, bei der er vermutlich nicht so viel Glück hat.