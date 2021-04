Neuer PS5-Trailer sorgt für Spott bei den Spielern

Der neue PS5-Trailer sorgt bei Gamern nicht unbedingt für Begeisterung. (Bildquelle: Robert Recker, Getty Images)

Sony zeigt in einem neuen Trailer all die Vorzüge der PlayStation 5. Gamer reagieren in den Kommentaren allerdings mit Hohn und Spott – aus nachvollziehbaren Gründen.

Mit einem brandneuen Trailer präsentiert Sony auf YouTube all die Features, mit denen die PS5 zu beeindrucken weiß. Das haptische Feedback der Controller, die 4K-Auflösung und die gesteigerte Framerate von bis zu 120 FPS. Die Reaktionen auf den schicken Trailer fallen allerdings deutlich hämischer aus, als Sony es vermutlich erwartet hat.

PS5: Reaktionen auf den neuen Trailer

Der Trailer zu Sonys "Next Gen"-Konsole kommt mit schicken Animationen zu 3D-Audio, Raytracing und all den anderen attraktiven Konsolen-Features daher – und trotzdem scheint er bei den meisten Fans keine Begeisterung hervorzurufen.

Schaut euch hier den neuen PS5-Trailer an:

Stattdessen konzentrieren sich die meisten Kommentare schlicht und ergreifend auf den Umstand, dass die PS5 noch immer flächendeckend ausverkauft ist und die mangelnde Verfügbarkeit seit dem Release für Frust sorgt.

Hier sind ein paar ausgewählte (übersetzte) Kommentare:

"Ich kann's kaum abwarten, bis die PS5 endlich veröffentlicht wird. 2023 wird super!" ( User: Patrick Gagnon )

) "Hier in Brasilien gilt die PS5 als urbane Legende. Niemand hat sie je gesehen." ( User: I don't care )

) "Wir haben genug Werbungen, dass wir uns eine PS5 kaufen sollen. Jetzt brauchen wir Werbungen, wie wir uns eine PS5 kaufen können." ( User: Absolute Disappointment )

) "Wenn Sony genau so viel Arbeit in die Produktion wie ins Marketing stecken würde, hätte jetzt jeder eine PS5, der eine haben will." ( User: Sergeant Apple )

) Hoffe, ihr alle bekommt eine PS5 früher oder später. Ist ziemlich cool." (User: Ratchet Noblewolf)

PS5: Nachschub nicht in Sicht

Seit ihrem Release ist die PlayStation 5 im Grunde durchgehend ausverkauft – und aufgrund von Materialknappheit ist zunächst einmal auch nicht mit einer Besserung der Situation zu rechnen. Die Konsole wird zwar immer wieder kurzfristig bei Online-Händlern angeboten, doch zumeist sind die geringen Kontingente schon nach wenigen Minuten ausverkauft.

Wenn auch ihr bisher noch keine PS5 ergattern konntet, findet ihr alle Infos zur aktuellen Verfügbarkeit der PlayStation 5 in unserem Übersichtsartikel.

