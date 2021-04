Spieler verunsichert: PS Plus soll noch besser werden – und teurer?

Größeres Angebot, gleicher Preis? Spieler grübeln über das PS-Plus-Abo. (Bildquelle: Getty Images/Khosrork, Unsplash/Omid Armin.)

Plant Sony die PS-Plus-Mitgliedschaft aufzubessern? Ein Hinweis auf der offiziellen Webseite lässt vermuten, dass das Angebot des Abos wachsen wird, doch was passiert dann mit dem Preis?

Auf der polnischen Webseite von PlayStation ist für kurze Zeit eine Anzeige aufgetaucht, die einen Video Pass für das bestehende PS-Plus-Abo vorstellt. Wie VideoGamesChronicle berichtet, soll die Beschreibung dazu folgendermaßen lauten:

“Ein neuer Vorteil ist für eine begrenzte Zeit in PlayStation Plus enthalten…PS Plus Video Pass ist ein Probeservice, der vom 22.04.2021-22.04.2022 aktiv sein wird. Der Abo-Vorteil ist für Nutzer in Polen verfügbar.“