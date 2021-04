Epic Games Store verschenkt ein großartiges Horrorspiel

Zurzeit könnt ihr ein fantastisches Horrorspiel gratis im Epic Games Store abstauben.

Es ist Ende der Woche und das bedeutet, dass die nächste Lieferung mit kostenlosen Spielen im Epic Games Store eingetroffen ist. Auch wenn das Angebot nur für kurze Zeit gilt, dürfte es vor allem Horror-Fans sehr freuen.

Epic Games Store schenkt euch Horror im All

Der Epic Games Store ködert PC-Spieler mit mehreren Vorteilen. Neben Exklusiv-Spielen und speziellen Sales winken jede Woche auch immer neue kostenlose Spiele. Diese sind definitiv einen Blick wert, manchmal gibt es Blockbuster, ein anderes Mal interessante Geheimtipps. Aktuell könnt ihr bis zum 29. April ein beliebtes Horrorspiel und ein Kartenspiel mit Echtzeit-Kämpfen direkt über den Epic Games Store herunterladen:

Danach geht es direkt mit einem kostenlosen DLC für ein "Dungeon&Dragons"-Strategiespiel weiter, den ihr vom 29. April bis zum 6. Mai herunterladen könnt:

In den nächsten zwei Wochen kommen Gratis-Jäger und Spieleliebhaber im Epic Games Store voll auf ihre Kosten. Es bleibt abzuwarten, welche Spiele als nächstes in der Gratis-Auswahl landen.

Übrigens: Ihr könnt Alien: Isolation auch auf der PS4 spielen:

Alien: Isolation (PS4)

Eure Freunde haben keine Ausreden mehr!

Alien: Isolation, Hand of Fate 2, Idle Champions of the Forgotten Realms: In nächster Zeit könnt ihr drei sehr interessante Spiele über den Epic Games Store abstauben. Was kostenlose Spiele angeht, kann es sich immer lohnen, einen Blick in den Epic Games Store zu werfen.