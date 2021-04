PS Plus: Neues Angebot gilt nur für ausgewählte Spieler

Bestimmte PS-Plus-Nutzer dürfen sich ein Jahr lang über einen Zusatz-Service freuen. Bildquelle: Getty Images/Deagreez.

Gerüchte um eine mögliche Produkterweiterung des PS-Plus-Abos hatten die Runde gemacht. Ein Interview zur möglichen Videoerweiterung des Services bringt jetzt Licht ins Dunkel und verrät, wer dieses Angebot künftig nutzen kann.

Update vom 23. April - 11:27 Uhr:

Der versehentliche Leak auf der polnischen PlayStation-Webseite hatte es angekündigt, jetzt gibt es ein Statement von Sony via Spidersweb. Das PS-Plus-Angebot wird um einen Video Pass erweitert, der es Nutzern ermöglicht, Filme und Serien ohne Zusatzkosten auf ihrer PS4 oder PS5 zu schauen.

Doch ist dieser Service ein Testlauf und wird erst einmal nur für Spieler in Polen verfügbar sein. Vom 22. April an können diese das Angebot ein Jahr lang nutzen.

Warum fiel die Entscheidung auf Polen? Nick Maguire sagt dazu im Interview:

"Wir wissen, dass wir eine große Anzahl an Spielern in Polen haben, die durch ihr Engagement und ihre Aktivität im Netzwerk und in den sozialen Medien herausstechen. Außerdem mögen sie VoD-Plattformen. Für uns ist das die perfekte Kombination, der perfekte Markt, um diesen Test-Service als Teil der PS-Plus-Mitgliedschaft vorzustellen und zu erfahren, was unsere Kernzielgruppe darüber denkt."