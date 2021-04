Die Releases der Kalenderwoche 17.

Der April legt sich Ende des Monats noch einmal richtig ins Zeug, bevor dann der Mai mit einem ganz besonders hochkarätigen Namen auf euch zukommen (hust ... Resident Evil ... hust). Die kommende Woche bietet auf jeden Fall ein paar spannende Highlights.

Total War: Rome Remastered | 29. April

PC

Obwohl mit Total War: Warhammer 3 bereits der nächste große Ableger auf dem Weg ist, liefert Entwickler Creative Assembly zuvor noch eine Neuauflage Total War: Rome ab. Die Remastered-Version des Strategiespiels von 2004 bietet eine vollständig überarbeitete Grafik, verbesserte Zugänglichkeitsoptionen, mehr spielbare Fraktionen und sämtliche Inhalte der Erweiterungen Barbarian Invasion und Alexander.

Darüber hinaus gibt es erstmals einen plattformübergreifenden Mehrspielermodus. Somit können Spieler auf Windows, macOS und Linux gegeneinander antreten.

Hübscher und modernisiert für das Jahr 2021: Die Neuauflage von Total War: Rome

Beim Release von Total War: Rome Remastered erhalten Käufer außerdem Zugang zur originalen Rome: Total War Collection. Diese ist jedoch nur auf Windows-Systemen spielbar.

Layers of Fear | 29. April

PSVR

Das Horrorspiel Layers of Fear gibt es bereits für unzählige Plattformen. Nun folgt sogar noch ein Release für die PlayStation VR, der sowohl auf der PlayStation 4 als auch auf der PlayStation 5 läuft. Inhaltlich gibt es keine Änderungen: Spieler erwartet ein unter die Haut gehendes Horrorspiel, in dem ihr ein gruseliges Herrenhaus erkundet, welches sich stetig verändert.

Auch technische Verbesserungen sind nicht angekündigt. Lediglich Anpassungen für die Steuerung und Bewegung in VR werden vorgenommen.

Returnal | 30. April

PS5

Returnal ist neues Gebiet für den Entwickler Housemarque, der in Vergangenheit für Spiele wie Resogun oder Nex Machina verantwortlich war. Im neuesten Spiel des finnischen Studios schlüpft ihr in die Rolle von Selene, einer griechisch-amerikanischen Astronautin, die bei der Suche nach dem Signal des "Weißen Schattens" auf dem Planeten Atropos abstürzt. Dort entdeckt sie nicht nur zahllose Feinde, sondern auch die Überreste einer alten Alien-Zivilisation - und stirbt bei deren Erkundung.

Selenes Leben ist damit aber nicht vorbei. Stattdessen erwacht sie nach ihrem Ableben immer wieder in ihrem Cockpit und kann den Planeten Atropos aufs Neue erkunden, wobei dieser sich jedes mal ändert. Spielerisch kombiniert Housemarque hier Arcade-Shooter-Action mit Roguelite-Elementen, die zu stetig neuen Storyfetzen und neuen Fähigkeiten führen sollen.

In Returnal kämpft ihr, sterbt und müsst erneut loslegen:

Anders als bei Nex Machina findet der Release von Returnal exklusiv für die PlayStation 5 statt. Eine Umsetzung für andere Plattformen ist bisher nicht angekündigt.

Returnal - [PlayStation 5]

New Pokémon Snap | 30. April

Switch

Über 20 Jahre nach Pokémon Snap auf dem N64 wagt Nintendo einen weiteren Versuch. In New Pokémon Snap erkundet ihr die Lentil-Region und macht vor allem Fotos von zahllosen Pokémon in der freien Wildbahn. Dabei kommt es in erster Linie auf tolle Schnappschüsse an, die anschließend von Professor Mirror bewertet werden. Die Punktzahl hängt von der Größe des Pokémons, der entsprechenden Pose, der Entfernung zur Kamera und vielem mehr ab.

Fotos von hübschen Pokémon machen: In New Pokémon Snap müsst ihr eure Kamera immer parat halten

Laut Nintendo könnt ihr zum Release über 200 verschiedene Pokémon fotografieren. Zudem könnt ihr euch mit anderen Spielern online messen und vergleichen, wer das beste Foto geschossen hat. New Pokémon Snap erscheint natürlich exklusiv für die Nintendo Switch.

New Pokémon Snap [Nintendo Switch]

Terminator: Resistance Enhanced | 30. April

PS5

Gut zwei Jahre nach dem Release für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhält Terminator: Resistance von Entwickler Teyon noch eine Enhanced Edition. Diese erscheint jedoch vorerst exklusiv für die PlayStation 5 und nicht für die Xbox Series X/S. In der Enhanced Edition sind vor allem technische Verbesserungen enthalten, darunter schnellere Ladezeiten, eine hübschere Optik, Anpassung an den Dualsense-Controller und vieles mehr.

Inhaltlich gibt es mit dem Infiltrator-Mode einen neuen Spielmodus, bei dem ihr in die Rolle eines T-800-Series-Infiltrators schlüpft. Die Storykampagne, die auf den ersten beiden Kinofilmen basiert, bleibt in der Enhanced-Edition unberührt. Besitzer der PS4-Version können zudem kostenlos auf die Enhanced-Edition umsteigen.

Terminator: Resistance Enhanced (Standard Edition) – PlayStation 5

R-Type Final 2 | 30. April

PC / PS4 / Xbox One / Xbox Series X / Switch

Mit R-Type Final 2 bringen NIS America und Granzella einen Klassiker des Shoot'em-Up Genres zurück. Dabei halten sich die Entwickler gar nicht so sehr mit neuen Ideen auf, sondern setzen vor allem auf wilde und schnelle Action, bei dem euer Reaktionsvermögen regelmäßig getestet wird. Euer Raumschiff könnt ihr zudem ständig mit neuen Upgrades ausstatten.

Der Release von R-Type Final 2 findet für alle aktuellen Plattformen statt mit Ausnahme der PlayStation 5. Für Sonys aktuelle Konsole ist bislang keine separate Veröffentlichung angekündigt. Auf Microsofts Xbox Series X/S hingegen gibt es einen zeitgleichen Release.

R-Type Final 2 - Inaugural Flight Edition (PS4)

Von der strategischen Tafel zu Zeiten Roms über das Bekämpfen von Aliens auf der PlayStation 5 bis hin zum fast schon meditativen Fotografieren von Pokémon: In der letzten Woche des Monats April gibt es noch einmal viel Abwechslung.