Eine neue Bedrohung für Skyrim? Nach den Drachen kommen die Hasen

Die Bürger in The Elder Scrolls: Skyrim haben eigentlich schon genug mit der Invasion von Drachen zu tun. Fans auf Reddit bemerken jetzt jedoch, dass es auch die Tiere in Himmelsrand faustdick hinter den Löffelohren haben.

Wird Skyrim bald von Hasen bedroht?

Der Reddit-User foiebump teilt das niedliche Bild eines Hasen, der große Träume hat. Das Langohr starrt wie gebannt auf die uralten Worte, die dem Drachenblut aus The Elder Scrolls 5: Skyrim die Macht der Drachenschreie lehren. Vielleicht schlummert ja auch in ihm diese uralte Kraft, die ihn zu einem Gott unter Hasen macht.

Vor zwei Jahren hat ein weiterer Reddit-Nutzer herausgefunden, dass die Hasen in Skrim keine Möglichkeit haben, den Spieler zu attackieren. Selbst wenn sie durch Magie verzaubert werden, laufen sie nur auf ihn zu und starren ihn an. Durch einen Drachenschrei würde sich das ändern.

In den Kommentaren feuern die User ihn an, seinen Träumen zu folgen. Nur der User ud_patter warnt davor, einem Hasen zu viel Macht zu geben. Schließlich wirkt auch das Killer-Kaninchen von Caerbannog aus dem Film Die Ritter der Kokosnuss auf den ersten Blick nur wie ein unschuldiges Tierchen. Wie für Skyrim üblich, gibt es bereits eine Mod, mit der der Hase euer Gefährte werden kann.

Auch der Reddit-User MemeYrselfClean zeigt, dass die Tierwelt in Skyrim nicht zu unterschätzen ist. In seinem Video befindet er sich gerade auf der Jagd und versucht einen Vogel zu erlegen. Selbst nach mehreren Pfeilen, einem Drachenschrei und einigen magischen Eisbolzen, ist das Tier vollkommen unbeeindruckt und fliegt mitsamt der verschossenen Munition davon.

Es ist nie zu spät, mit The Elder Scrolls 5: Skyrim anzufangen. Selbst nach fast 10 Jahren lohnt sich das Rollenspiel immer noch:

Skyrim-Fans machen sich über einen Hasen lustig, der ein Drachenblut werden will. Sie sollten sich jedoch in Acht nehmen. Die Ritter der Kokosnuss haben schließlich bereits bewiesen, dass den Langohren nicht zu trauen ist.