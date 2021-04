Verrückter als in South Park: Spieler wird zum MMO-Meister – mit Millionen Pasteten

Hobbits essen für ihr Leben gern. (Bild: Standing Stone Games // Getty Images/ JohnGollop)

„Zum Ofen und wieder zurück – die Geschichte eines Hobbits.“ In MMOs stellen Spieler die verrücktesten Dinge an, manche hingegen backen einfach nur – acht Monate lang.

Über Hobbits ...

Das MMO Der Herr der Ringe Online gibt es nun schon seit 14 Jahren. Auf der Reise zum Maximal-Level von 130 müssen Spieler Orks töten, Goblins töten und noch vieles mehr töten. Zu Hobbits passt das eigentlich nicht, denn die friedliebenden Geschöpfe lieben nun mal Essen, Pfeifenkraut und die Brauerei.

Doch auch dafür ist in MMOs in der Regel Platz. In Herr der Ringe Online gewährt auch das Craften von Gegenständen Erfahrungspunkte, so auch das Kochen.

Leben, um zu backen

Der Spieler namens Cookingwithsim hat das Thema Rollenspiel sehr ernst genommen und seinen Hobbit zum Meister-Bäcker gemacht. Im Verlauf von acht Monaten buk er sich bis Level 130. Die finale Pastete feierte er mit einigen Freunden und landetet damit auch auf Reddit:

Bis zu diesem Level muss ein Spieler insgesamt 205.829.281 Erfahrungspunkte sammeln. Bei 50 EP pro Crafting-Gegestand brauchte es also gut vier Millionen Pasteten bis Level 130. Da es aber jede Menge Hobbits gibt, sollte es keine Probleme geben, die Berge an Essen auch zu verwerten.

Im Reddit Thread erklärt Cookingwithsim, dass er auch die meisten Zutaten selbst gefarmt hat. Immerhin brachte ihm das exzessive Backen ein Vermögen von gut 2.000 Gold ein, dass er aber unter Freunden und Gildenmitgliedern verschenkte. Für ihn ging es mehr um die Herausforderung, es zu schaffen. Außerdem, erklärte er, habe ihn die Aktion gut während des Lockdowns beschäftigt.

Im Reddit sind andere Nutzer schwer beeindruckt von Cookingwithsim und sind der Meinung, dass selbst Tolkien nur zufriedener wäre, wenn es für das Erzählen von Geschichten Erfahrungspunkte geben würde.

Habt ihr auch schon mal auf so ungewöhnliche Weise Erfahrung in einem Spiel gefarmt und habt es bis zum Ende durchgezogen? Besucht uns auf Facebook und schreibt es uns dort in die Kommentare!