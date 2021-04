Fan beweist: Skyrim ist mit über 70 Mods viel zu hübsch

Wow, ist das wirklich noch Skyrim?

Es ist eine unausgesprochene Wahrheit: Entwickler Bethesda hat zwar The Elder Scrolls 5: Skyrim erschaffen, aber es sind seine Spieler, die das Fantasy-RPG mit dutzenden Mods vollenden. Wie Skyrim dabei in der schönsten Version aussehen würde, hat nun ein YouTuber eindrucksvoll vorgestellt.

Skyrim sieht mit über 70 Mods wie ein "Next Gen"-Spiel aus

Mods können Spiele wie Skyrim nicht nur mit neuen Charakteren, Waffen, Quests und Mechaniken versorgen, sie können das zehn Jahre alte Spiel auch derartig aufhübschen, dass es wie ein neues PS5- oder "Xbox Series"-Spiel aussieht.

YouTuber Fatal Dodo präsentiert auf seinem Kanal, wie Skyrim mit über 70 Grafik-Mods aussieht. Antwort: Augenaufreißend schön! Hier könnt ihr euch selbst einen Eindruck verschaffen:

Ist das noch Skyrim? Selbst wenn bekannte Ortschaften wie Flusswald und Weißlauf im Video noch zu erkennen sind, tauchen die Mods die Spielwelt von Skyrim in ein ganz neues Licht und in ganze neue Atmosphären. Die Wildnis wirkt lebendiger, die Städte weitaus realistischer – so wie man sich eben die "Next Gen"-Version von Skyrim vorstellen würde.

Die Skyrim-Community ist extrem beeindruckt von dem Video. „Die Community liebt dieses Spiel mehr als Bethesda“, schreibt User Joseph im Kommentar mit den meisten Likes. „Wenn mein Spiel so aussehen würde, würde ich mehr Zeit mit Herumlaufen als mit dem eigentlichen Spielen verbringen“, spricht User VikingKryzen vielen Fans aus der Seele.

Dank über 70 Grafik-Mods erstrahlt Skyrim in ganz neuem Glanz, die Community ist begeistert. Entwickler Bethesda hat einiges zu tun: Wenn eine Version für PS5 und Xbox Series kommen sollte, muss sie mindestens genauso aussehen.