Neuer Trailer zeigt: Dieser Shooter wird ein Traum für alle RPG-Fans

Stalker-Fans wird es freuen: Ein interessanter RPG-Shooter hat nun endlich einen neuen Trailer – und einen Releasezeitraum bekommen.

Viele Fans werden dieses Spiel vermutlich gar nicht auf dem Schirm haben: Seit geraumer Zeit arbeitet der "Get Even"-Entwickler an einem RPG-Shooter in einer Stalker-artigen Welt. Nun gibt er mit einem neuen Trailer bekannt, dass der Release schon bald stattfinden soll.

Neuer Trailer für Chernobylite: Basenbau, Open World, Survival

Survival, Shooter, Chernobyl – mit diesen Merkmalen entwickelte sich Stalker damals zu einem großen Shooter-Meisterwerk. Während Original-Entwickler GSC Game World zurzeit an Stalker 2 arbeitet und dessen Release noch etwas auf sich warten lässt, sollten Genre-Fans eine bestimmte Alternative im Blick behalten: Chernobylite, das neue Spiel von Entwickler The Farm 51, der sich schon im Jahr 2017 mit dem Brainfuck-Shooter Get Even einen Namen machte.

In Chernobylite müsst ihr als Ex-Physiker das Verschwinden eurer Geliebten auflösen und dabei die Geheimnisse eines mysteriösen Atomkraftwerkes ergründen, während euch dabei immer wieder Soldaten und Anomalien zusetzen. Nach einer zweijährigen "Early Access"-Phase auf dem PC verkündete der Entwickler nun mit dem unteren Trailer, wann sein Shooter seinen vollständigen Release haben soll:

Schießt, ergründet, überlebt!

Im Trailer geht der Entwickler ebenfalls auf die vielen interessanten Gameplay-Features wie Basenbau, "Open World"-Einsätze und Survival-Kämpfe ein. Neben der realen Welt sollt ihr auch immer wieder in eine übernatürliche Welt reisen, um von dort aus das Story-Geschehen zu beeinflussen.

Chernobylite soll nun Juli 2021 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. Die Reaktionen unterhalb des YouTube-Trailers sprechen eine deutliche Sprache: Die Fans sind tierisch gespannt auf den RPG-Shooter und können es kaum abwarten, sich in mysterische Abenteuer zu stürzen.

Der neue Trailer zu Chernobylite ist nicht nur ein wahres Fest für alle Shooter- und Mystery-Fans, er verrät außerdem, dass der Release schon bald sein wird. Es bleibt dann abzuwarten, wie gut das Spiel an sein großes Vorbild herankommen wird.