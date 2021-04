PS5-Verfügbarkeit: Sony-Chef lässt Gamer hoffen

Sony kurbelt die Produktion der PS5 an.

Auch 2021 ist die PlayStation 5 beinahe durchgehend ausverkauft. Sony-Boss Jim Ryan hat Fans in einem Interview aber nun Hoffnung auf ein Ende der Konsolenknappheit gemacht.

Seit ihrem Vorbestellungsstart steht die PS5 auf der Wunschliste vieler Gamer. Allerdings war es bisher nur mit viel Glück möglich, eine der Next-Gen-Konsolen in die Finger zu bekommen. Der Konsolenmangel hat deswegen für viel Frust bei Gamern weltweit gesorgt. In einem Interview mit dem japanischen Magazin Nikkei hat sich PlayStation-Chef Jim Ryan nun zu der Sitation geäußert – und Hoffnung auf Besserung gemacht.

Sony-Chef kündigt Produktionssteigerung an

In dem Interview sagte Ryan, dass die Situation seit Beginn der Corona-Pandemie kompliziert, das Angebot an Halbleitern zu gering sowie die Nachfrage zu hoch sei. Allerdings gab er ebenfalls an, dass Sony ihre Zulieferer um eine Produktionssteigerung gebeten hat, die sich noch dieses Jahr im Markt bemerkbar würde.

Auch wenn dies unmittelbar vermutlich noch keine große Erleichterung nach sich ziehen wird, können Gamer somit zumindest auf eine bessere Verfügbarkeit der PS5 bis Ende 2021 hoffen. Aber auch Sony wird schließlich viel daran liegen, dass die PS5 bis zum besonders profitablen Weihnachtsgeschäft so umfassend wie möglich verfügbar ist.

PS5: Hardware-Mangel trifft auch Rest der Branche

Aktuell ist bekanntermaßen nicht nur die PS5 von Liefer- und Materialengpässen betroffen – die gesamte Gaming-Industrie hat damit zu kämpfen. Auch die Xbox Series X ist seit ihrem Release größtenteils vergriffen und NVIDIAs RTX-3000-Grafikkarten sind ebenfalls nur noch zu horrenden Scalper-Preisen bei eBay zu kaufen – wenn überhaupt. Und auch Nintendo scheinen mittlerweile die Ressourcen für die Nintendo Switch auszugehen.

