Skyrim: Meisterdieb klaut ganze Stadt, kommt zu interessantem Ergebnis

Ein Meisterdieb will etwas über die Bewohner von Skyrim herausfinden. Bildquelle: Getty Images/ toxawww

Die Diebesgilde ist ein wichtiger Bestandteil der "The Elder Scrolls"-Reihe. Ein besonders fleißiger Skyrim-Spieler übertrifft jedoch alle Erwartungen und klaut eine ganze Stadt. Mit dem Diebesgut findet er einiges über die Bewohner des Spiels heraus.

Warum beklaut ein Skyrim-Spieler eine ganze Stadt?

Der Reddit-Nutzer "Snail_On_YT" willl erforschen, wie reich die NPCs in The Elder Scrolls 5: Skyrim sind. Um dies zweifelsfrei bestimmen zu können, muss er den Bewohnern natürlich erstmal all ihre Wertgegenstände abnehmen. Mit mehreren Statistiken zeigt er, wie sein erster Diebeszug durch Weißlauf ausging.

Der Wert aller Gegenstände in Weißlauf beläuft sich demnach auf 78292 Septime. Mit 28919 Septimen stellen Kleidungsstücke (Rüstungen, normale Kleidung und Schmuck) den größten Anteil dar. Die meisten Bewohner kämpfen darüber hinaus mit Dolchen, wobei der Eisendolch die beliebteste Waffe darstellt. Das Schwert schafft es nur auf den zweiten Platz.

Wie viel besitzen die Bewohner von Skyrim?

Die gestohlenen Gegenstände sagen einiges über die Einkommensverhältnisse in Weißlauf aus. Während 86 Bewohner edle Kleidung besitzen, müssen 182 Einwohner auf billigere Klamotten zurückgreifen. Dies spiegelt sich auch in dem Wert der Schuhe wieder. Nachdem sie bis auf die letzte Goldmünze beklaut wurden, besitzen sie natürlich alle gleich viel.

Auf dem YouTube-Kanal von Snail_On_YT könnt ihr euch die Ergebnisse auch in einem Video ansehen. Laut eigenen Angaben hat er für für seine Berechnungen etwa 20 Stunden benötigt. Darüber hinaus hat er einen Charakter auf dem maximalen Level verwendet, der Weißlauf jedoch noch nie betreten hat. Jetzt will er sich die Stadt Windhelm vornehmen.

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition [PlayStation 4]

Jeder wahre Gamer muss diese 13 Meisterwerke gespielt haben:

Ein Skyrim-Spieler will etwas über die Bewohner von Himmelsrand herausfinden, indem er sie bis auf die letzte Goldmünze bestiehlt. Was sagt ihr zu den Ergebnissen des Reddit-Nutzers? Besucht gerne unsere Facebook-Seite und schreibt es uns dort in die Kommentare.