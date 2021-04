Neuer Trailer zu Ratchet & Clank: Rift Apart – Viel Action und ein Releasetermin

In Ratchet & Clank: Rift Apart geraten der Lombax und sein Erzfeind Dr. Nefarious wieder aneinander.

Ratchet & Clank: Rift Apart gehört zu den größten Launch-Titeln der PS5. Bisher gab es nur wenig Gameplay zu sehen. In einem neuen Trailer sorgt Entwickler Insomniac Games jetzt für offene Münder und verrät außerdem endlich den Releasetermin für Ratchet & Clank: Rift Apart.

Ratchet & Clank: Rift Apart – Zwei Lombaxe gegen einen Roboter-Herrscher

Das Portfolio der PS5 wächst immer weiter an, als nächster großer Exklusiv-Titel steht Ratchet & Clank: Rift Apart in den Startlöchern. Nach dem ersten großen Revealtrailer liefert Entwickler Insomniac Games nun einiges an Gameplay-Material nach, das auch auf die Geschichte des kommenden Jump'n'Shoot-Abenteuers eingeht.

Ratchet muss sich erneut seinem Erzfeind Dr. Nefarious stellen, der alle Universen erobern will. Der Held ist aber nicht allein, in Ratchet & Clank: Rift Apart erhält er weibliche Lombax-Unterstützung von der neuen Heldin Rivet – die ebenfalls spielbar ist!

Eine Jump'n'Shoot-Schlacht um alle Universen!

Explosionen, Welten, Kämpfe – die PS5-Grafik im Trailer kann sich wirklich sehen lassen. Vor allem das Feature, zwischen den Universen zu springen, zeigt sich wieder von seiner besten Seite. Ratchet & Clank: Rift Apart scheint das Potenzial der PS5 schon sehr gut zu nutzen.

Jetzt ist außerdem endlich der Releasetermin für Ratchet & Clank: Rift Apart bekannt: Dabei handelt es sich nämlich um den 11. Juni. Es bleibt zu hoffen, dass Sony bis dahin weitere PS5-Konsolen auf den Markt bringt, damit möglichst viele Spieler in den Genuss des neuen Abenteuers kommen.

Ratchet & Clank: Rift Apart erscheint am 11. Juni exklusiv für PS5, ein neuer Trailer stellt die Schlachten zwischen den verschiedenen Universen und die neue Heldin vor. Nach dem ganzen Trailer-Zauber bleibt dann abzuwarten, wie sich das "Next Gen"-Abenteuer wirklich spielt.