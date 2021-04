Fan baut Hogwarts originalgetreu in Valheim nach – Wikinger begeistert

Hogwarts kann jetzt auch in Valheim bestaunt werden. (Bildquelle: AaronAmat, Getty Images)

Ein Valheim-Spieler sorgt aktuell mit einem spektakulären Hogwarts-Nachbau auf Reddit für Begeisterung. Das aufwendige Projekt umfasst legendäre Orte aus dem "Harry Potter"-Universum.

Die Bau-Mechanik von Valheim eignet sich perfekt für anspruchsvolle Projekte. Reddit-User Zabore bringt mit seinen "Harry Potter"-Bauten jetzt eine gehörige Portion Magie in die Wikinger-Welt. Obwohl er aktuell noch weiter an seinem detailgetreuen Nachbau von Hogwarts feilt, feiert ihn die Community für seine Arbeit jetzt schon.

Gamer begeistert mit "Harry Potter"-Nachbau in Valheim

Anhand seines Reddit-Posts wird schnell klar, wie viel Arbeit der Gamer in seinen Hogwarts-Nachbau gesteckt hat. Bisher hat er schon die Hütte des Halbriesen Hagrids, das imposante Quidditch-Feld und die Große Halle nachgebaut und sich dabei genau an den Verfilmungen der populären Fantasy-Reihe orientiert.

Seine "Harry Potter"-Kreationen hat Zabore übrigens im Debug-Modus von Valheim erschaffen, weil er schlicht nicht die Zeit hatte, um sich alle nötigen Ressourcen für seine riesigen Bauten zusammenzufarmen.

Schaut euch hier den beeindruckenden Hogwarts-Nachbau an:

Harry Potter in Valheim: Nicht der einzige Fantasy-Nachbau

User Zabore ist mit seinem "Harry Potter"-Projekt keineswegs der erste Spieler, der in Valheim ikonische Fantasy-Gebäude nachbaut. Vor ihm haben Gamer unter anderem bereits Minas Tirith aus der "Herr der Ringe"-Trilogie nachgestellt. Sogar der Waldplanet Endor aus Star Wars wurde in einer Miniatur-Version innerhalb der Welt von Valheim geschaffen.

Mit der komplexen und vielseitigen Bau-Mechanik von Valheim ist es bestimmt nur eine Frage der Zeit, bis der nächste spektakuläre Nachbau auf Reddit gepostet wird.

