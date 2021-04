Kein Days Gone 2: 80.000 Spieler wollen mit Sony reden

Über 80.000 Gamer wollen Sony zu Days Gone 2 überreden. (Bildquelle: Larry Williams, Getty Images)

Viele Gamer würden sich über ein Sequel zu Days Gone freuen. Damit Sony vielleicht doch noch diesen Wunsch erfüllt, sammeln die Fans jetzt online Stimmen für Days Gone 2 – und haben schon weit über 80.000 Unterschriften beisammen.

Spieler wollen Days Gone 2 retten

Auch wenn Days Gone zum Release keinen großen Hype auslösen konnte, haben sich jetzt tausende Gamer zusammengetan, um eine Fortsetzung von Sony zu fordern. Eine entsprechende Petition auf change.org konnte zum Zeitpunkt dieser Meldung mehr als 82.000 Unterschriften gewinnen.

Laut einem Bericht von Bloomberg habe sich Sony gegen die Fortsetzung entschieden, obwohl das Exklusivspiel für die PlayStation 4 Gewinn gemacht habe. Grund dafür sei eine langwierige Entwicklung und gemischt ausfallende Kritiken gewesen. Der Fan Kanhau Raval sieht das jedoch anders und startete darum die erfolgreiche Petition:

"Es gibt Millionen von Menschen, die wollen, dass Sony Days Gone 2 genehmigt. Ich will, dass die Fans diese Petition unterschreiben. Sie können nicht einfach den Stecker für so ein fantastisches Spiel ziehen, das auf einem Cliffhanger endet."

Mit den 82.000 Unterstützern hat die Petition bereits mehr als die Hälfte der erstrebten 150.000 Unterschriften erreicht. Der Creative Director von Days Gone sieht jedoch auch die Fans selbst in der Verantwortung. In einem Interview äußerte er sich zu der Fortsetzung und erklärte, dass Spieler ein Spiel zum Vollpreis kaufen sollten, wenn sie es wirklich lieben. In unserer Kolume könnt ihr nachlesen, ob wir Gamer wirklich an dem Schicksal von Days Gone 2 Schuld sind.

