Bestes Mittelerde-Game bekommt Remake, neue Ergebnisse wunderschön

Eine Gruppe Fans arbeitet gerade daran, eines der besten "Der Herr der Ringe"-Spiele zurückzubringen. In einem neuen Video präsentieren sie ihre Fortschritte. Auch der Sauron persöhnlich wurde überarbeitet.

Der Herr der Ringe: Fans zeigen den neuen Sauron

BFME Reforged ist ein ambitioniertes Fan-Projekt, welches das Strategiespiel Der Herr der Ringe: Die Schlacht um Mittelerde zurückbringen will. In einem neuen Video zeigen die Entwickler jetzt ihre Fortschritte. Auch der dunkle Herrscher Sauron wurde überarbeitet und sah noch nie besser aus.

Das komplette Spiel soll in der Unreal Engine 4 nachgebaut werden. Saurons Rüstung ist dabei keine Ausnahme. Ein Entwickler erklärt, dass sie sich für das genaue Design an dem "Behind the Scenes"-Material der Filmtrilogie orientiert haben. In den Singleplayer- und Multiplayer-Gefechten werde der dunkle Herrscher mit einem Schwert kämpfen, während er in der Kampagne zum Streitkolben greift. Das Video zeigt jedoch auch Animationen, in denen er mit beiden Waffen gleichzeitig gegen seine Feinde vorgeht.

"Der Herr der Ringe"-Projekt macht Klassiker wunderschön

Neben dem Bösewicht werden auch andere Elemente des Spiels wie Spinnen und neue Gebäude der Elben vorgestellt. Einige der Soldaten erhalten darüber hinaus einen neuen Synchronsprecher, der den englischen Originalsprecher fast perfekt nachahmen kann. Zum Schluss wird auch ein neues Wegfindungssystem vorgestellt, mit dem eine Schwäche des Klassikers behoben werden soll.

Das Team hinter BFME Reforged hat sich viel vorgenommen. Neben einem Multiplayer-Modus soll auch die Singleplayer-Kampane aus dem ersten Teil der Reihe nachgebaut werden. Das Gameplay soll jedoch auf dem Nachfolger basieren. Vor einigen Monaten hat das Team auch erstmals längere Spielszenen vorgestellt, die die verbesserte Grafik besonders effektiv zeigen. Für mehr Informationen über das Reforged-Projekt könnt ihr auf der offiziellen Website vorbeischauen.

BFME Reforged macht Fortschritte. In einem neuen Video zeigen die Entwickler, wie gut das Remake zu Der Herr der Ringe: Die Schlacht um Mittelerde inzwischen aussieht.