Letzte Chance: Das sind die 10 besten Angebote im großen PS4-Sale

Großer PS4-Sale: Von apokalyptischen Shooter-Duellen bis abgedrehten Space-Abenteuern – wir haben zehn gute Angebote für euch gefunden.

Ein großer PS4-Sale im PlayStation Store neigt sich dem Ende zu, weshalb ihr ein letztes Mal prüfen solltet, ob vielleicht doch etwas Gutes für euch dabei ist. Die besten Angebote haben wir bereits für euch herausgesucht. Shooter, Open World, Selbstfindung in den Bergen – es müsste für jeden Gamer etwas dabei sein.

Die besten PS4-Angebote

Eure PS4-Konsole muss dringend mit neuer Spiele-Munition nachgeladen werden? Kein Problem, im noch laufenden Frühlingssale im PlayStation Store werdet ihr definitiv fündig werden. Während ihr über den oberen Button direkt zum gesamten Angebot gelangt, haben wir hier für euch die wohl interessantesten Schnäppchen aufgelistet:

Im nohc laufenden PS4-Sale könnt ihr viele gute Spiele sehr günstig abstauben. Viel Zeit habt ihr allerdings nicht mehr, der Sale geht nämlich nur noch bis morgen, den 29. April.

The Last of Us 2, Assassin's Creed Valhalla oder doch lieber The Outer Worlds? Im aktuellen Frühlingssale im PlayStation Store kommen alle Schnäppchenfüchse und Spieleliebhaber voll auf ihre Kosten. Und sollte nichts dabei sein, auch nicht schlimm! Der nächste PS4-Sale kommt bestimmt, zu dem wir euch auch wieder die besten Angebote heraussuchen werden.