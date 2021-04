PS Plus im Mai: Das sind die neuen Gratis-Spiele

Nun wissen wir Bescheid: Das sind die kostenlosen Spiele, die "PS Plus"-Mitglieder im Mai herunterladen dürfen.

Es ist keine einfache Zeit für Gamer: Es gibt keine PS5-Konsolen und neue Spiele lassen ebenfalls auf sich warten. Umso praktischer, dass Sony jeden Monat neue Gratis-Spiele für "PS Plus"-Mitglieder regnen lässt. Die kommenden für Mai können sich wirklich sehen lassen.

PS Plus: Das sind die Gratis-Spiele für Mai

Nun ist die Katze aus dem Sack: Soeben hat Sony bekanntgegeben, auf welche Gratis-Spiele sich PS4- und PS5-Spieler mit "PS Plus"-Abonnement im Mai freuen können. Die kommende Lieferung an kostenlosen Spielen kann sich dabei wirklich sehen lassen:

Battlefield 5

Stranded Deep

Wreckfest (exklusiv für die PlayStation 5)

Diese Spiele könnt ihr zwischen dem 04. Mai und 31. Mai herunterladen, danach wechselt die Auswahl wieder. Übrigens: Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr sogar noch die drei Gratis-Spiele von April abstauben.

Ihr habt noch kein PlayStation Plus? Dann schaut es euch gerne mal an:

PlayStation Plus Mitgliedschaft | 1 Monat | deutsches Konto | PS5/PS4/PS3 Download Code

Diese 13 Meisterwerke muss jeder Gamer gespielt haben:

Im Mai kommen Gratis-Jäger und Spieleliebhaber dank PS Plus wieder voll auf ihre Kosten. Es bleibt abzuwarten, welche Spiele als nächstes in der Gratis-Auswahl landen werden. Da lässt sich Sony leider nie in die Karten schauen, aber über PS Plus konnten die Spieler schon viele coole Blockbuster und Geheimtipps abstauben.