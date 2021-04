PlayStation State of Play: Nächster Gameplay-Trailer zu Ratchet & Clank und Among Us angekündigt

Ratchet, Clank und die noch recht mysteriöse Rivet müssen im nächsten Abenteuer zusammenkämpfen.

Zwei Monate sind seit der letzten Ausgabe vergangen, jetzt legt Sony wieder nach. Im Rahmen des Livestream-Formats State of Play hat der PlayStation-Konzern vor allem den Fokus auf das neue Rachet-Abenteuer gelegt.

Wer sich bereits auf Infos zum nächsten God of War oder zu Horizon: Forbidden West gefreut hat, den müssen wir leider vorab enttäuschen. Zu den großen Blockbustern-Spielen der PlayStation 5 schweigt Sony noch, dafür aber gibt es mehr zum kommenden Abenteuer mit den beiden Maskottchen Rachet & Clank.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Nachdem Sony erst vor wenigen Tagen den Releasetermin von Rachet & Clank: Rift Apart verraten hat, folgen nun noch mehr neue Gameplay-Szenen des kommenden PS5-Exklusivspiels. Genauer gesagt über 15 Minuten Videomaterial, bei dem die Entwickler zahlreiche Neuerungen, Charaktere, Waffen und mehr vorstellen.

Apropos Neuheiten: In Ratchet & Clank: Rift Apart hat der berühmteste Lombax der Videospielwelt ein paar neue Tricks auf Lager. So ist es ihm nun möglich, an Wänden zu laufen und über kurze Entfernungen einen Dash-Sprung zu absolvieren. Und natürlich kann das Rivet, die weibliche Lombax aus einer anderen Dimension, ebenfalls einsetzen.

Neue Waffen, neue Welten und jede Menge Action im nächsten Ratchet & Clank:

Auch optisch kann sich das kommende Exklusivabenteuer von Ratchet und seinem Begleiter Clank sehen lassen. Größere Welten kombiniert mit einer höheren Detaildichte und dem bereits bekannten Feature, nahezu ohne Ladezeiten zwischen verschiedenen Universen zu springen, zeigt, dass die Entwickler die Stärken der neuen Sony-Konsole ausnutzen wollen.

Inhaltlich soll Ratchet & Clank: Rift Apart das voraussichtlich umfangreichste Spiel der Serie werden. Neben den Hauptmissionen gibt es optionale Arenakämpfe, verschiedene Dimensionen, Kämpfe in der Luft, offene Hub-Welten und vieles mehr.

Bis zum Release dauert es zudem nicht mehr lang. Am 11. Juni 2021 erscheint Ratchet & Clank: Rift Apart exklusiv für die PlayStation 5. Neben einer Standardversion gibt es außerdem noch eine digitale Deluxe-Version mit zusätzlichen Skins und weiteren Extras:

Soundtrack, Artbook und zusätzliche Skins gibt es in der Digital Deluxe Edition von Ratchet & Clank: Rift Apart.

Subnautica: Below Zero

Der Nachfolger zu Subnautica findet schon bald seinen Weg auf die PlayStation-Plattform. In Subnautica: Below Zero schlüpft ihr in die Rolle von Robin und reist zum Planeten 4546B, um den rätselhaften Tod eurer Schwester aufzuklären.

Wie bereits in Subnautica ist das jedoch kein netter Touristenausflug. Stattdessen müsst ihr die Unterwasser-Welt und neuerdings auch die eisige Arktis-Oberfläche erkunden. Dort warten Wettereignisse als auch zahllose natürliche Feinde auf euch, die potentiell sehr gefährlich werden können. Mehr dazu gibt es im Trailer:

Die Umwelt ist nicht unbedingt nett zu euch in Subnautica: Below Zero:

Subnautica: Below Zero erscheint bereits am 14. Mai 2021 für die PlayStation 5 und PlayStation 4. Noch mehr zum Survivalspiel erfahrt ihr unserer Vorschau "Subnautica: Below Zero - Ihr taucht tief hinab und am liebsten nicht mehr auf".

Among Us

Auf dem PC und Mobile-Plattformen ist Among Us 2020 zum großen Hit geworden. Danach eroberte das Partyspiel kurzerhand die Xbox-Konsolen und die Nintendo Switch. Und bald geht die Plattformreise weiter: Noch in diesem Jahr erscheint Among Us für die PlayStation 4 und PlayStation 5.

Einen genauen Termin haben die Entwickler noch nicht verraten. Dafür aber wird es auf der PlayStation-Konsole einen exklusiven Clank-Begleiter und Ratchet-Skin geben.

Die großen AAA-Spiele standen, wie von Sony im Vorfeld kommuniziert, dieses Mal nicht im Fokus. Stattdessen richtet die PlayStation den Fokus auf Ratchet & Clank und zwei Indie-Spiele, die schon bald um die Gunst eurer Festplatte kämpfen.