GTA Online: Fan entdeckt nach sieben Jahren seltene Animation

Erstaunlich: Ein Fan hat in GTA Online nach sieben Jahren schon alles Mögliche gesehen, nur diese Animation bisher nicht.

Es ist schwer zu verinnerlichen, aber GTA Online hat nun schon fast acht Jahre auf dem Buckel: Dutzende Gangsterjobs, dutzende Gangsterkriege – und trotzdem kann es vorkommen, dass Spieler auch nach diesen vielen Jahren immer noch etwas Neues in GTA Online entdecken.

GTA Online: Für Coolness muss immer Zeit sein

In GTA Online passieren immer noch neue Dinge: Ein Spieler hat auf Reddit ein Video gepostet, in dem er eine seltene Animation vorführt. Es gibt alle möglichen Animationen, wie euer Charakter auf bestimmte Situationen reagieren kann – doch wusstet ihr auch, dass es möglich ist, eine besonders coole Animation während des Kämpfens auszulösen? Reddit-User WelfareWillyWonka zeigt sie euch.

Als sich der Spieler ein Schrotflinten-Duell mit dutzenden Polizisten in GTA Online liefert, geschieht es plötzlich: Der Charakter pausiert den Kampf, um sich Schmutz von seiner Schulter zu wischen. Während Munition und Blut herumspritzt, ist dieser Move an Coolness kaum zu überbieten.

So etwas hat der Reddit-User in seinen sieben Jahren Spielzeit in GTA Online noch nie gesehen. Die Community ist begeistert und stimmt ihm zu. Mit „Nur ein Kratzer“ legen sie dem Kämpfenden noch den perfekten Filmspruch in den Mund.

