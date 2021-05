Pikachu auf Deutsch: Pokémon-Fans suchen perfekten Namen

Pokemon-Fans suchen deutschen Namen für Pikachu. Es gibt einige Vorschläge. Bildquelle: Getty Images/ macky_ch

Pokémon heißen nicht in jedem Land gleich. Den Fans ist jedoch aufgefallen, dass ausgerechnet der Name Pikachu praktisch nie verändert wurde. Es gibt jedoch bereits einige Vorschläge für den perfekten deutschen Namen.

Wie könnte Pikachu in Deutschland heißen?

Taubsi, Bisasam und Raupy sind Beispiele für Pokémon, deren Namen in der deutschen Version der Spiele verändert wurden. Die Wortwitze, auf denen die Namen der Taschenmonster basieren, würde andernfalls verloren gehen. Der Reddit-User LucaBGT hat jedoch bemerkt, dass das Maskottchen Pikachu in fast jeder Sprache gleich heißt. Darum wendet er sich an die Community und fragt sie nach den besten neuen Namen für die gelbe Maus.

In den Kommentaren des Post gibt es auch einige Vorschläge für einen deutschen Namen. Der User DreiwegFlasche schlägt vor, das Wort Maus mit dem Wort Schock zu vereinen. Pikachu könnte dann also Maschock oder Maschok heißen. Problematisch ist natürlich, das dieser Name bereits vergeben ist. Das echte Maschock ist jedoch weder eine Maus, noch hat es etwas mit Elektrizität zu tun. Der User Leon-Kuwata11037 denkt in eine ganz ähnliche Richtung und will Pikachu in Elekatte (Elektro + Ratte) umbenennen. User MeminUniverseSU schlägt Funkenmaus vor.

Braucht Pikachu einen anderen Namen?

Der User Translucent_Freedom ist der Auffassung, dass Namen überhaupt nicht übersetzt werden sollten. Die einzigen Ausnahmen wären, wenn der Wortwitz verloren gehen würde, der Name zu wichtig für die Story ist oder er von der Zielgruppe einfach nicht ausgesprochen werden kann. Sein Vorschlag ist der Name Knifieb. Dabei handelt es sich um eine Kombination des elektrischen knisterns und dem fiepen einer Maus.

Wenn ihr mehr über das Thema erfahren wollt, könnt ihr euch hier eine Bilderstrecke unserer Kollegen von GIGA Games über die verblüffendsten Pokémon-Namen und ihre Bedeutung ansehen.

New Pokémon Snap [Nintendo Switch]

Jeder wahre Gamer muss diese 13 Meisterwerke gespielt haben:

Pokémon-Fans suchen nach dem perfekten deutschen Namen für Pikachu. Hat euch einer der Namen bereits überzeugt oder habt ihr noch einen besseren Vorschlag. Besucht gerne unsere Facebook-Seite und schreibt uns eure Ideen in die Kommentare.