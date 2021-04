GTA Online: Fan präsentiert Unter-Wasser-DLC, der unbedingt kommen sollte

GTA Online als Unter-Wasser-Abenteuer? YouTuber LeleMatic beweist mit seinem Trailer, dass das ein sehr cooler DLC wäre.

Der letzte DLC für GTA Online war der Cayo Perico Heist und konnte nicht alle Fans vom Hocker hauen. Nun hat ein Fan ein DLC-Konzept für GTA Online vorgestellt, dass Entwickler Rockstar garantiert große Begeisterungsstürme einbringen würde.

GTA Online: Unter dem Meer ...

Banküberfälle, die Welt retten, einen Drogenbaron ausrauben – in den fast acht Jahren Multiplayer haben die Spieler schon sehr vieles in GTA Online erlebt. Dabei wurde das große Meer nie wirklich als Spielfläche genutzt, höchstens um mit seiner Angeber-Yacht oder seinem U-Boot umherzufahren.

Der YouTuber LeleMatic präsentierte nun einen selbsterstellten Trailer für einen möglichen Unter-Wasser-DLC für GTA Online. Hier könnt ihr euch selbst einen Eindruck von dem eindrucksvollen Werk verschaffen:

In seiner Beschreibung geht der YouTuber weiter auf seinen "Aquatics and Other Antics"-DLC ein:

„Aquatics and Other Antics ist ein DLC-Konzept, bei dem es darum geht, die Schätze des Ozeans zu entdecken. Auf der Insel tauchten plötzlich überall Ölplattformen auf, die darauf achteten, die sonnigen Strände zu meiden, um keine Aufmerksamkeit bei den Millionen von Touristen zu erzeugen, die von ihnen angezogen wurden. Als die Ölbohrinseln kamen, wurden die Besatzungen an Bord schnell müde von den niedrigen Löhnen der Regierung von Los Santos. Dies eröffnete unseren Charakteren schnell die Möglichkeit, in eine persönliche Bohrinsel zu investieren, die sowohl passive als auch unethische Möglichkeiten zum Geldverdienen bietet.“

Eine eigene Bohrinsel erwerben, ausbauen und vor anderen Gangstern beschützen, während das Ganze noch neue Story-Aufträge und neue Housing-Gestaltungsmöglichkeiten mit sich bringt – das klingt nach einem sehr coolen DLC, dem auch die Fans zustimmen, die den Trailer bereits entdeckt haben.

Ob Entwickler Rockstar sich davon nun inspirieren lässt oder etwas Ähnliches bereits für den PS5-Release von GTA Online geplant hat, bleibt abzuwarten. Grünes Licht von der Community hätten sie definitiv.

Mit einem beeindruckenden Trailer präsentiert ein YouTuber einen möglichen Unter-Wasser-DLC für GTA Online, von dem die Community schon jetzt sehr angetan ist. Nachdem sich Rockstar bereits bei der Verbesserung seiner Ladezeit von Fans helfen ließ, sollte er nun erneut diese Hilfe in Anspruch nehmen.