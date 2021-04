Skyrim: Fauler Fan baut Maschine, mit der er leicht ein Meister wird

Faul oder genial? Skyrim-Fan baut Maschine, die für ihn arbeitet. Bildquelle: Getty Images/ franz12

Ein wahrer Meister in The Elder Scrolls 5: Skyrim zu werden, ist mit einer Menge Arbeit verbunden. Ein erfinderischer Spieler hat jedoch eine Abkürzung gefunden. Mit einer genialen Maschine muss er nie wieder selbst schuften.

Fauler Spieler wird Skyrim-Meister

In The Elder Scrolls 5: Skyrim gibt es 18 Fähigkeitenbäume. Um jeden von ihnen auf das Maximallevel 100 zu bringen, müsst ihr jedoch viel zaubern, kämpfen oder schmieden. Der Reddit-Nutzer MemeWarrior200000 hat jetzt einen kreativen Weg gefunden, diese Arbeit angenehmer zu gestalten.

In einem Video zeigt er seine selbstgebaute Konstruktion, mit der er nie wieder einen Finger rühren muss. Sie besteht auf seinem fixierten Xbox-Controller, vor dem ein Zahnrad kreist. In regelmäßigen Abständen drückt ein am Zahnrad befestigter Gegenstand gegen die Taste des Controllers, wodurch ein Zauber ausgelöst wird. Der User zeigt daraufhin seinen Charakter, der auf den Straßen von Weißlauf steht und seine Illusions-Magie verbessert.

Skyrim: Ist der Weg das Ziel?

Das Video hat auf Reddit bereits mehr als 15.000 Upvotes erhalten. Auch in den Kommentaren feiern die Fans die Konstruktion, mit der das eintönige Leveln vereinfacht werden kann. Es gibt jedoch auf User, die die Methoden des Spielers ablehnen. Viperspider schreibt, dass einem der Prozess nur eintönig vorkommt, weil man ihn eintönig macht. Wenn er Skyrim normal spielen würde, würden sich auf der Reise auch die Skills ganz natürlich verbessern.

Skyrim ist inzwischen fast 10 Jahre alt und schafft es weiterhin Spieler zu begeistern. In unserer Kolumne könnt ihr nachlesen, warum es immer noch der König der Rollenspiele ist.

Ein Skyrim-Spieler baut eine Maschine, mit der seine Illusions-Magie leveln kann ohne dabei auch nur einen Finger rühren zu müssen.