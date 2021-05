Fans sicher: Mit diesem Releaseplan holt sich Rockstar die Weltherrschaft

GTA 6, RDR 3 oder Bully 2 – wir wollten von euch wissen, was Rockstar als nächtes plant.

Die Softwareschmiede Rockstar hat mit GTA 5 und Red Dead Redemption 2 viele Preise eingefahren. Doch was plant das Studio als nächstes? Vor zwei Wochen haben wir euch gefragt – und eure Antwort hat uns überrascht.

Mit GTA 6 erneut die Charts stürmen

Vor zwei Wochen haben wir euch in unserer Umfrage nach eurer Meinung gefragt. Und ihr habt fleißig abgestimmt – schließlich gab es über 3.000 Teilnehmer, die unsere drei Fragen beantworteten:

Welche Spielereihe setzt Rockstar als nächstes fort? Welche Fortsetzung würdet ihr euch am meisten wünschen? Remake oder neues Spiel – was ist wahrscheinlicher?

Auf die erste Frage haben die meisten von euch erwartungsgemäß für GTA 6 gestimmt. Was uns allerdings überrascht hat – „nur“ 66 Prozent von euch glauben, dass das nächste Spiel GTA 6 werden könnte. Zehn Prozent von euch haben für eine Fortsetzung von Bully: Die Ehrenrunde gestimmt. Für acht Prozent von euch kommt sogar ein neues Franchise in Frage.

Ähnliche Umfrageergebnisse finden wir auch bei der zweiten Frage. Mehr als die Hälfte von euch wünscht sich endlich ein weiteres GTA. Schließlich liegt die Veröffentlichung von GTA 5 mittlerweile fast acht Jahre zurück. Auch via Facebook schrieben die meisten von euch, dass ihr GTA 6 sehnlichst erwartet.

Allerdings gibt es auch andere Lager, die viel lieber ein neues Bully spielen wollen. Mit zwölf Prozent wünschen sich mehr Teilnehmer Bully 2, als tatsächlich an dessen Veröffentlichung glauben. Auch via Facebook schrieben mehrere von euch, dass sie endlich ein neues Bully spielen wollen. Wie beispielsweise Vanessa W.:

„Bully wäre so mega. Hab es geliebt und warte seit meiner Jugend auf eine Fortsetzung.“

Die wenigsten von euch interessieren sich dabei für eine Fortsetzung der Spiele L.A. Noire und Max Payne 3. Auch ein neues Franchise halten die meisten von euch nicht für wahrscheinlich. Die Antworten der dritten Frage fielen ebenfalls nicht so eindeutig aus, wie wir erwartet haben. Während knapp ein Drittel von euch ein Remake für wahrscheinlicher hält, glauben fast zwei Drittel von euch, dass Rockstar schon an einem neuen Spiel arbeitet.

Andere sind sich nicht sicher oder haben andere Wünsche. Unser Leser Philipp M. wünscht sich beispielsweise mehr Inhalte für Red Dead Redemption 2:

„GTA 6 gerne. Bei RDR ist es zu früh für den dritten Teil, aber vielleicht mal mehr Rollen und bisschen mehr Roleplay-Möglichkeiten und private Lobbys und vielleicht ja einen Nightmare-Modus.“

Unser Leser Sven T. schreibt via Facebook:

„Rockstar muss definitiv die Steuerung bei seinen Spielen verbessern. Mehr habe ich erstmal nicht zu verlangen.“

Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr wenn das Licht angeht

Ob ihr mit euren Tipps richtig lagt oder eure Wünsche in Erfüllung gehen, bleibt leider vorerst offen. Leider hält sich Rockstar aktuell sehr bedeckt, was Neuankündigungen angeht. Die regelmäßigen Aktionen und Updates der Online-Modi von GTA 5 und Red Dead Redemption 2 sind aktuell die einzigen Themen im Rockstar Newswire.

Allerdings gab es bisher einige Gerüchte und Leaks, die auf Rockstars Arbeit an GTA 6 hinweisen. Ob und wann das Spiel erscheinen wird und was es mit den Fortsetzungen der anderen Teile auf sich hat erfahrt ihr dann bei uns. Danke, dass ihr an unserer Umfrage so zahlreich teilgenommen habt!