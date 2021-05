Die Releases der Kalenderwoche 18 stehen ganz klar im Schatten von Resident Evil 8.

Der Mai startet mit einem echten Knaller: Endlich geht Resident Evil weiter. Abseits davon kämpfen drei Indie-Spiele um eure Gunst.

The Colonists | 4. Mai

PS4 / Xbox One / Switch

In Strategiespielen wird euch zu viel gekämpft? Dann ist The Colonists einen Blick wert. Das von Codebyfire entwickelte Aufbauspiel ist inspiriert von Anno oder Die Siedler und lässt euch mit kleinen, selbstreproduzierbaren Robotern eine Kolonie in friedlicher Art und Weise aufbauen. Insgesamt könnt ihr dabei drei verschiedene Zeitalter durchleben, je nachdem wie schnell eure Infrastruktur zu Land und zu Wasser vorankommt.

In speziellen Missionen könnt ihr neben dem ruhigen Aufbau aber auch in den Krieg ziehen. Die Kämpfe gegen militärische KI-Gegner sind jedoch kein Hauptaugenmerk von The Colonists.

Auf dem PC ist der Release von The Colonists schon über zwei Jahre her. Nun legen die Entwickler mit einer Version für die Konsolen nach, wobei die Next-Gen-Konsolen noch keine angepasste Umsetzung erhalten. Ob diese noch folgt, bleibt abzuwarten.

Alba: A Wildlife Adventure | 6. Mai

Switch

Die Macher von Monument Valley begeben sich mit Alba: A Wildlife Adventure auf neue Wege. In dem Action-Adventure übernehmt ihr als Spieler die junge Alba, die eigentlich nur ihre Großeltern auf deren Insel besuchen will. Vor Ort macht sie jedoch eine große Gefahr aus, die sie auf jeden Fall verhindern möchte. Zusammen mit anderen Freiwilligen hilft sie kranken Tieren und versucht die Insel vom Schmutz zu befreien.

Auf dem PC ist Alba: A Wildlife Adventure bereits seit Ende 2020 erhältlich und hat bei Steam eine "äußerst positive" Nutzerbewertung. Mit dem Release auf der Nintendo Switch wollen die Entwickler nun Spieler auf einer weiteren Plattform in ihren Bann ziehen.

Highrisers | 6. Mai

PC

Der Weg zum Release von Highrisers hat einige Zeit benötigt. Das aus Deutschland stammende Studio Solar Powered Games arbeitet seit 2016 an dem Survival-Spiel, welches mithilfe von Kickstarter finanziert wurde. Die Arbeiten haben sich jedoch ein ganzes Stück verzögert, aber nun soll der Vollversion nichts mehr im Wege stehen.

In Highrisers übernehmt ihr das Schicksal von vier spielbaren Charakteren, die in einer postapokalyptischen Großstadt versuchen zu überleben. Gefangen in einem Wolkenkratzer müssen sie sich auf die Suche nach Nahrung, Waffen und anderen Ressourcen machen. Bei Nacht heißt es dann verbarrikadieren, denn die zombieähnlichen Feinde machen sich auf den Weg, die kleine Gruppe zu erledigen.

Vorerst ist der Release von Highrisers nur für den PC geplant. Eine Umsetzung für die Konsolen ist nicht angekündigt.

Resident Evil Village | 7. Mai

PC / PS4 / PS5 / Xbox One / Xbox Series X

Nach zuletzt zwei Remakes gibt es mit Resident Evil Village nun bald die Fortsetzung zum 2017 veröffentlichten Resident Evil 7. Erneut schlüpft ihr in die Rolle des Protagonisten Ethan Winters, der eigentlich mit seiner Frau Mia mittlerweile dem Horroralltag entsagt hat. Doch zu früh gefreut: Mitten in der Familenidylle taucht ein alter Bekannter auf, der kurzerhand Winters Leben ein weiteres Mal völlig auf den Kopf stellt.

Resident Evil Village wird, wie schon der Vorgänger, aus der Ego-Perspektive gespielt. Erkunden könnt ihr dieses Mal in erster Linie ein Schloss und ein Dorf, in dem so einige Schrecken auf euch warten. Neu sind unter anderem Vampire und Werwölfe, die den Überlebenskampf gewiss nicht einfacher gestalten.

In Resident Evil: Village trefft ihr unter anderem auf Vampire in einem Schloss:

Obwohl der Release von Resident Evil Village zu Beginn nur für den PC und die Next-Gen-Konsolen PlayStation 5 und Xbox Series X/S angekündigt war, könnt ihr das Horrorabenteuer aber auch auf Hardware der letzten Generation spielen. Lediglich die Nintendo Switch wird bislang nicht mit einer Veröffentlichung bedient.

Resident Evil Village [USK 18 - UNCUT]

Natürlich ist vor allem Resident Evil das große Highlight in dieser Woche und ist mit Sicherheit eines der bislang größten Spiele des Jahres. Ob Capcom mit dem achten Serienteil erneut überzeugen kann, werdet ihr schon bald feststellen können.