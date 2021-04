Würdiger Final-Fantasy-Konkurrent kehrt kostenlos spielbar zurück

Ab sofort könnt ihr das kosenlose Sci-Fi-Schlacht-Spektal testen. Bild: Igdb

Falls ihr zu denen gehört, die Final Fantasy in- und auswendig kennen oder ihr schlichtweg nach einer neuen Herausforderung im Stil des berühmten Action-Rollenspiels sucht, haben wir an dieser Stelle vielleicht das Richtige für euch.

Testet die kostenlose FF-Konkurrenz

Für alle, die sich fragen, welchen Titel wir eigentlich meinen: Die Rede ist von Phantasy Star Online 2: New Genesis, dem Nachfolger des 2012 für den PC erschienen Phantasy Star Online 2. Nachdem schon zum Jahreswechsel zahlreiches Gameplaymaterial aus der geschlossenen Alpha aufgetaucht ist, geht das Franchise Mitte Mai nun den nächsten Schritt und sattelt sich für die kommende Beta-Phase.

PSO 2: NGS – Konsolenspieler haben das Nachsehen

Die Registrierung für den geschlossenen Testlauf ist zwar simpel, allerdings nur für den PC-Clienten vorgesehen. Alle Konsolenspieler unter euch gehen daher leer aus. Damit ihr einen Platz im Testprogramm des Spiels ergattert, ladet ihr den sogenannten Xbox-Insider-Hub für Windows 10 im Microsoft Store herunter. Von dort aus könnt ihr am Insider-Programm teilnehmen und euch über den Reiter „Ankündigungen“ vormerken lassen.

Weitere Voraussetzungen müsst ihr nicht erfüllen. Anmelden könnt ihr euch ab sofort und noch bis zum Ende der Closed-Beta. Da nur ein begrenztes Kontingent an Plätzen zur Verfügung stehen, sollten Teilnahmewillige aber keine Zeit verlieren. Es gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Alle Teilnehmer erhalten außerdem einen geheimen Ingame-Reward, den ihr später in der Vollversion nutzen könnt.

Das Wichtigste im Überblick:

Plattform: Windows 10 PC

Registrierung: Über Xbox Insider Hub bis zum Ende der Beta

Start: 14. Mai, 3:00 Uhr

Ende: 16. Mai 4:00 Uhr

Altes Phantasy Star in neuem Gewand

Phantasy Star startete seinerzeit als direkte Konkurrenz zu Final Fantasy, schlug über die Jahre allerdings einen anderen Pfad ein. Während das beliebte Square-Enix Franchise weiterhin Offline- als auch Online-Ableger bietet, fokussierte sich SEGA ausschließlich auf den Online-Aspekt des Action-Rollenspiels.

Mit PSO 2: New Genesis kommt im Sommer wieder frischer Wind auf den Spielebildschirm. Eine neue Grafik-Engine im Gepäck sorgt dafür und gibt euch zum ersten Mal – seit Bestehen der Reihe – ein Open-World-Erlebnis an die Hand. Stark überarbeitet wurde auch die angestaubte Optik des Vorgängers. Dank Cross-Save werden Spieler die Möglichkeit haben, mit ihrem Charakter sowohl bei PSO 2: NGS als auch bei PSO 2 auf Abenteuertour zu gehen.

Spannungsgeladener Trailer zum kostenlosen MMO

Solltet noch nicht alles im Final Fantasy Universum erkundet haben, schaut euch die Complete-Edtion von Teil 14 an:

Phantasy Star Online 2: New Genesis wurde 2019 auf der E3 vorgestellt und soll am 21. Juni 2021 weltweit kostenlos für PC und Xbox-Konsolen erscheinen. Werdet ihr euch auch für die Closed-Beta von PSO 2: NGS anmelden? Diskutiert mit uns in den Kommentaren.