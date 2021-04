Razer Gaming-Stuhl gerade extrem günstig bei Amazon

Razer Gaming-Stuhl Tarok Pro-Edition: Jetzt stark reduziert (Bildquelle: Amazon-Produktbilder).

Für Gamer sind Produkte von Razer ein Begriff, der Hersteller ist spezialisiert auf Gaming-Hardware, -PCs und anderes Gaming-Zubehör. Zur Produktpalette gehören aber auch Gaming-Stühle, die speziell für den Geschmack und die Ansprüche von Gamern entwickelt wurden. Der Tarok Essentials Pro-Edition Gaming-Stuhl ist gerade deutlich reduziert bei Amazon erhältlich.

Gaming-Stuhl Razer Tarok Essentials günstig bei Amazon

Das Angebot bei Amazon – jetzt ansehen

Der Gaming-Stuhl „Tarok Essentials Pro-Edition“ aus dem Hause Razer, ist ein Lizenzprodukt des Herstellers, entworfen nach einer Design-Studie von Zen.

Bei Amazon kostet der Gaming-Stuhl aktuell 162,99 Euro statt 239 Euro.

Razer "TAROK Pro-Edition" - Gaming Stuhl

Technische Highlights des Razer Gaming-Stuhls

Komfortabler Gaming-Stuhl: Sitz und Rückenlehne aus Formschaum , einschließlich Nacken und Lendenstützkissen / Mit 3D-Softcoat gepolsterte Armlehnen

, einschließlich / Mit Kippmechanismus zur Neigung der Stuhllehne (arretierbar) / Sitzhöhe lässt sich individuell anpassen

Gefertigt aus strapazierfähigem PU-Leder

Verfügt über XL-Druckentlastungsrädern zum Schutz des Bodens (PU-umantelte Rollen)

zum Schutz des Bodens (PU-umantelte Rollen) Belastungsgrenze: Maximal zulässiges Gewicht: 130 Kilogramm (Gaslift der Klasse 4 mit 100 mm Federweg)

Razer Tarok Pro-Gaming-Stuhl: Für wen lohnt sich das Angebot?

Das Angebot bei Amazon – jetzt ansehen

Die Anschaffung eines Gaming-Stuhls ist reine Geschmackssache und natürlich eine Preisfrage. Gaming-Stühle sind vor allem durch ihr Design und gute Polsterung attraktiv, so erinnert das Aussehen des Razer Tarok Gaming-Stuhls an professionelle Rennsitze in F1-Rennboliden, jedoch wesentlich besser gepolstert und höhenverstellbar. Für Gamer mit einer Vorliebe für Rennspiele wie beispielsweise "Need For Speed" oder "F1 2020" könnte der Razer Tarok interessant sein.

Die Vorteile des Razer-Stuhls liegen in der guten Verarbeitung und im Preis, der Stuhl ist auch für schwere Jungs und Mädels geeignet und kapituliert erst bei über 130 Kilo Dauerbelastung. Natürlich nicht sofort, die Feder wird aber bei zu hoher Belastung wesentlich schneller den Geist aufgeben.

Preislich ist das Angebot wirklich günstig, ihr bekommt den Pro-Gaming-Stuhl für ca. 162 Euro, wohingegen zum Beispiel der Razer Iskur Gaming-Stuhl, die neueste Entwicklung des Herstellers, zurzeit ca. 500 Euro kostet und er verfügt nur über das neue Feature einer verstellbaren Lendenwirbelstütze, ansonsten sind die Stühle vergleichbar. Auch herkömmliche Bürostühle sind oft teurer, der etwas höherwertige Ikea Bürostuhl "Järvfjället" kostet 199 Euro.