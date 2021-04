Kostenloses Spiel erscheint für Switch – Nintendo will Geld dafür

Für ein eigentlich kostenloses Spiel sollen Switch-Spieler tief in die Tasche greifen. Bild: GIGA / Getty Images / Robert Recker

Die „SpongeBob Schwammkopf“-Serie läuft im Fernsehen auf und ab und auch das eine andere Spiel konnte die nasse Welt des ikonischen Schwamms schon hervorbringen. Eins davon ist jetzt überraschend für die Nintendo Switch erschienen – noch überraschender ist allerdings der Preis.

SpongeBob Krusty Cook-Off auf Mobile sehr beliebt

Nicht immer bekommen die SpongeBob-Spiele gute Kritiken, doch SpongeBob: Krusty Cook-Off konnte auf Android- und iOS-Geräten einen großen Erfolg feiern. Seine Portierung auf die Nintendo Switch ist eine Überraschung, für viele Fans vermutlich eine willkommene.

Bei SpongeBob: Krusty Cook-Off handelt es sich um ein Kochsimulationsspiel. Es gilt hinter dem Grill die Bestellungen der Kunden anzunehmen und sie so effizient wie möglich zuzubereiten. Das Spiel ist simpel gehalten und bietet keine große Story, eignet sich also perfekt für eine Runde nebenbei – auf Mobilgeräten übrigens kostenlos, auf der Switch allerdings nicht.

Was kostet das Spiel für die Switch?

Für die Switch-Edition müssen englische Spieler vergleichsweise tief in die Tasche greifen, denn das Spiel kostet im eShop für die Konsole 29,99 US-Dollar. Im deutschen eShop ist das Spiel hingegen noch nicht verfügbar. Ob sich das noch ändert, bleibt abzuwarten.

Ob der Preis gerechtfertigt ist, sei mal so dahingestellt, doch immerhin wurde die Switch-Version komplett neu gestaltet und bietet exklusive Powerups, die euch dabei helfen, am Grill eine gute Figur zu machen.

Ob der Preis gerechtfertigt ist, sei mal so dahingestellt, doch immerhin wurde die Switch-Version komplett neu gestaltet und bietet exklusive Powerups, die euch dabei helfen, am Grill eine gute Figur zu machen.