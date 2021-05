Erfolg nach 5 Jahren: Shooter-Geheimtipp bricht Rekord auf Steam

Shooter-Geheimtipp ist auf Steam erfolgreich. Fast fünf Jahre nach Release.

Ein Shooter-Geheimtipp auf Steam kann fünf Jahre nach seinem Release noch einmal einen großen Erfolg feiern. Am Wochenende stürzten sich mehr Spieler als jemals zuvor in die Schlacht.

Steam: Shooter-Geheimtipp bricht Rekord

Der Sci-Fi-Shooter Titanfall 2 ist fast fünf Jahre alt. Ein kostenloses Testwochenende auf Steam beweist jedoch, dass ihr ihn trotzdem nicht abschreiben solltet. Laut der Website Steamcharts konnte das Spiel auch einen neuen Spielerrekord brechen.

Mit dem Beginn des kostenlosen Testwochenendes stiegen die Spielerzahlen stark an, bis am Samstag, den 1. Mai, um 17 Uhr der aktuelle Rekord von 27.547 gleichzeitigen Spielern auf Steam erreicht wurde. Auch Apex Legends hilft dem Shooter. So scheint das Battle Royal mit der bevorstehenden Season 9 die Verbindungen zu Titanfall 2 verstärken zu wollen. Beide Spiele werden vom Studio Respawn Entertainment entwickelt.

Seitdem Titanfall 2 nicht nur über den EA-Service Origin, sondern auch auf Steam verkauft wird, steigen die Spielerzahlen. Zum Release schaffte es der Shooter nicht gegen die Konkurrenz in Form von Battlefield 1 und Call of Duty: Infinite Warfare zu bestehen. Trotzdem verdiente er sich einen Platz in den Herzen der Spieler. Auf Reddit riefen Fans dazu auf, am 1. Mai ins Spiel zurückzukehren. Der Spielerrekord zeigt, dass sich die Bemühungen gelohnt haben.

Auch nach fast fünf Jahren halten die Spieler Titanfall 2 am Leben. Während eines kostenloses Testwochenendes auf Steam konnte sogar ein neuer Rekord erreicht werden. Habt ihr den Shooter bereits gespielt?