Gewinnspiel: Holt euch 3 x New Pokémon Snap

Jetzt mitmachen und eines von drei New Pokémon Snap gewinnen!

Zum 25. Jubiläum des Welterfolges Pokémon spendiert euch Nintendo die Fortsetzung eines Kult-Klassikers der Reihe. Mit New Pokémon Snap geht ihr auf eine kunterbunte Fotosafari, auf der ihr vielen Pokémon begegnen könnt. Mit etwas Glück, gehört euch bald eines von drei dieser Foto-Abenteuer!

Es raschelt im hohen Gras. Zwei Öhrchen sind kurz im dichten Grün zu sehen, ein Schatten huscht hinter die Steine, ein Pichu blickt verdutzt in eure Richtung. Jetzt schnell die Kamera gezückt, bevor es wieder verschwindet! Vielleicht nimmt es sogar eine besonders niedliche oder seltene Pose ein. "Klick!" - Das wird ein Hammerfoto, und schon ist es wieder weg.

Pokémon-Jagd mal ganz anders! In New Pokémon Snap geht ihr nicht mit Pokébällen ausgestattet auf die Pirsch, sondern rollt gemütlich in einem speziellen Gefährt durch die Landschaft und fotografiert die Pokémon, die euch vor die Linse kommen. Die launige Foto-Jagd hat in unserem Test respektabel abgeschnitten und verspricht Pokémon-Fans stundenlangen Spaß mit ihren liebsten Taschenmonstern.

Gibt es eigentlich einen Grund für stolze Switch-Besitzer, nicht umgehend selbst auf Foto-Safari zu gehen? Wir sehen nur einen: Ihr habt das Spiel noch nicht. Aber da können wir Abhilfe schaffen! Zumindest für drei unserer LeserInnen. Denn Nintendo hat uns drei Exemplare von New Pokémon Snap für eine Verlosung zur Verfügung gestellt.

Ich will ein Spiel gewinnen! Was muss ich tun?

Als versierte Pokémon-Trainer wisst ihr sicher alles über das Pokémon-Universum. Ihr wisst, wie die Taschenmonster heißen, wie sie sich entwickeln, welche Attacken sie beherrschen, in welchem Lebensraum sie anzutreffen sind und so weiter.

Aber wisst ihr auch, wie vielen Pokémon ihr in New Pokémon Snap begegnen könnt? Eine der folgenden vier Antworten ist richtig:

a) 214

b) 151

c) 412

d) 353

Na, tippt ihr richtig? Falls ihr nur raten könnt, empfehlen wir euch - sozusagen als kleine Starthilfe - mal einen Blick in unseren Guide zu werfen. Danach sollten keine Fragen mehr offen sein.

Schickt uns eure Antwort per E-Mail an die Adresse aktion@spieletipps.de und achtet dabei bitte unbedingt auf folgende Regeln:

Schreibt in die Betreffzeile das Kennwort "SNAP".

Vergesst nicht, eure Antwort in der Mail anzugeben!

Nennt uns bitte unbedingt euren Namen und eure Adresse, da wir ansonsten euren Preis im Falle eines Gewinnes nicht zustellen können.

Eure Adressdaten werden ausschließlich für die Abwicklung des Versands genutzt, danach werden sie gelöscht. Bitte achtet auf Vollständigkeit, es ist wirklich nicht schwer. Unvollständige Einsendungen scheiden leider aus, selbst wenn sie gezogen werden. Einsendeschluss ist Sonntag, der 9. Mai 2021 um 23.59 Uhr.

Die GewinnerInnen wird unter allen richtigen Einsendungen ausgelost und per Mail über den Gewinn benachrichtigt.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärt ihr euch damit einverstanden und bestätigt, dass ihr die Teilnahmebedingungen und die Datenschutzbedingungen gelesen und akzeptiert habt. Alle personenbezogenen Teilnehmerdaten werden spätestens 30 Tage nach Ablauf des Gewinnspiels aus unseren aktiven Systemen gelöscht. Eure Adressdaten werden ausschließlich zum Versand der Gewinne genutzt und nicht für andere Zwecke weiterverwendet.

Nun legt aber los und schickt uns fleißig eure Antworten! Die Pokémon putzen sich sicher schon raus und freuen sich auf euren Besuch. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme und drücken euch allen schon mal ganz fest die Daumen.