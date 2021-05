Die besten Angebote zum Star Wars Day - unsere Auswahl (Bildquelle: gog.com).

Star-Wars-Fans aufgepasst: Jetzt habt ihr die Chance, Geld zu sparen, denn am 4. Mai ist "Star Wars Day". Viele Shops reduzieren zu diesem Anlass ihr Star-Wars-Merchandise und bei GOG gibt es bis zu 75 Prozent Rabatt auf beliebte "Star Wars-Classics".

GOG-Aktion: Star-Wars-Klassiker für den PC

Fans von Star-Wars-Games kommen jetzt voll auf ihre Kosten, denn viele Spiele-Klassiker gibt es jetzt schon für weniger als 3 Euro. Die Aktion bei GOG läuft ab jetzt bis zum 6. Mai 2021 um 15 Uhr.

Alle Star-Wars-Angebote bei GOG

Star-Wars-Deals: Merch bei Zavvi stark reduziert

Aber auch andere Händler reduzieren zum Star-Wars-Day ihre Preise. Schaut also auch bei Zavvi vorbei, hier gibt es bereits ab heute coole Shirts mit "Star Wars"-Motiven im Angebot, zum Beispiel "Baby Yoda" oder auch Collectibles und Filme auf BluRay.

"Mattel Star Wars: The Mandalorian The Child" (Baby Yoda) 28cm Plüschfigur: Kostet jetzt 31,99 Euro statt 35,49 Euro.

"The Mandalorian"-Merchandise bei Zavvi

Lego Star Wars: Transportschiff der Ritter von Ren (75284): Kostet jetzt 62,49 Euro statt 35,49 Euro.

"Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" - Merchandise bei Zavvi

Star Wars - Jedi Cubist Trooper Helmet - T-Shirt - Schwarz: Kostet jetzt 17,99 Euro. "Aktion: 2 für 1": Für kurze Zeit könnt ihr euch jetzt 2 "Geek" T-Shirts für nur 19.99 Euro sichern. Legt dafür einfach zwei T-Shirts in den Warenkorb und der Preis wird automatisch angepasst.

Star Wars - Jedi Cubist Trooper Helmet - T-Shirt - Schwarz

Star-Wars-Deals: Schnäppchen bei Thalia

Thalia hat überraschenderweise nicht nur Bücher im Angebot, hier ist eine Auswahl aktueller Angebote. Von Filmen bis Lego-Spielzeug ist alles dabei:

Lego Star Wars (75317): Der Mandalorianer und das Kind (Baby Yoda + Mando)

"Star Wars"-Produkte" bei Thalia

Also falls ihr zu Fraktion der "Star Wars"-Jünger gehört, solltet ihr am 4. Mai die Augen offenhalten, denn dann sind bei vielen Online-Händler zahlreiche beliebte Star Wars-Produkte reduziert. Wir haben in unserer Auswahl nur einen kleinen Teil abgedeckt, also stöbert doch ein wenig, so ein "Star Wars" Game-Klassier bei GOG für unter 3 Euro ist schon ein Schnäppchen.