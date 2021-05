GTA Online: Fans lachen über den dümmsten Gangster aller Zeiten

GTA Online: Manchmal sind im Gangster-Multiplayer echte Genies unterwegs – und manchmal auch nicht.

Wer in GTA Online überleben will, braucht Geld, Waffen und eine gewisse Cleverness. Was passiert, wenn Letzteres fehlt, demonstriert ein Spieler gerade mit einem sehr lustigen Clip auf Reddit. Manche Personen in GTA Online sollten vielleicht doch nochmal die Gangsterschule besuchen gehen ...

GTA Online: Ein böser Plan, der meisterschaft schief geht

In GTA Online herrscht ein rauer Ton. Wer die Straße im Gangster-Multiplayer betritt, muss damit rechnen, von anderen Gangstern angegriffen zu werden. Auch Reddit-User Marksman08YT wurde von einem aggressiven Spieler in GTA Online überrascht. Allerdings ging der Angriff ordentlich in die Hose, wie der Reddit-User im unteren Video zeigt:

Wie im Video zu sehen ist, fährt Reddit-User Marksman08YT unschuldig mit seinem Wagen durch die Großstadt von GTA Online, als der Spieler ihn mit Kontaktbomben angreift. Um unverwundbar zu sein, hat der Angreifer in den Passivmodus gewechselt. Was er dabei nicht bedacht hat: Im Passivmodus kann er auch keine anderen Spieler verletzen, nur sich selbst – was er bei der letzten Bombe schmerzlich lernen muss.

Die "GTA Online"-Community amüsiert sich köstlich, das Video verzeichnet bereits über 5.000 Upvotes. In den Kommentaren tauschen sich die Fans über weitere Erlebnisse mit "intelligenten" Spielern aus. Darüber hinaus wird der Angriff als extrem altmodisch bewertet, mit Kontaktbomben zu werfen sei laut den Fans so was von 2013.

Ein Spieler hat sich mit einem katastrophalen Angriff einen Namen in GTA Online gemacht, die Community amüsiert sich köstlich. Ja, manchmal sind richtige Genies in GTA Online unterwegs – und manchmal auch nicht. Auch acht Jahre nach Release passieren immer noch lustige Geschichten im Gangster-Multiplayer.