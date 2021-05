Billiger "Animal Crossing"-Klon erscheint auf dem PC. Nintendo wird sich das nicht lange gefallen lassen. Bildquelle: Getty Images/ Povozniuk

Animal Crossing: New Horizons wird eigentlich nur auf der Nintendo Switch verkauft. Ein neues Spiel im Microsoft Store nutzt trotzdem den Namen der beliebten Inselsimulation, um Fans der Reihe hinters Licht zu führen.

"Animal Crossing" auf dem PC ist eine Frechheit

Sollte Animal Crossing: New Horizons tatsächlich auf dem PC erscheinen, wäre das eine echte Sensation. Die knuddelige Inselsimulation ist bisher schließlich nur auf der Nintendo Switch erhältlich. Der Twitter-Account Nintendeal hat jedoch bemerkt, dass im Microsoft Store ein ganz anderes Animal Crossing verkauft wird.

Anhand der beigefügten Screenshots lässt sich erahnen, dass es sich bei dem Spiel von HugoStudioLab in Wahrheit um einen einfachen Frogger-Klon handelt, in dem verschiedene Tiere über eine Straße entkommen müssen. Trotzdem prangt über der Seite ein schlecht ausgeschnittenes "Animal Crossing"-Logo in niedriger Auflösung. Fans der Reihe werden sich außerdem darüber wundern, dass die Beschreibung vor Gewalt und Blut warnt.

"Animal Crossing"-Klon muss sich vor Nintendo fürchten

Die Beschreibung wirbt außerdem mit fünf spielbaren Charakteren, einem "steigenden Schwierigkeitsgrad" und einer "Tabelle mit Top-Scores". Bei einem Preis von nur 2,99 Dollar ist es immerhin deutlich billiger als das echte Animal Crossing: New Horizons. Darüber hinaus ist es auch für Mobilgeräte und Microsofts HoloLens verfügbar.

Das Spiel ist bereits seit dem 23. März 2021 im Store gelistet. Bisher scheint Nintendo den dreisten Trittbrettfahrer noch nicht bemerkt zu haben. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der japanische Publisher schon bald einschreiten wird.

Ein Frogger-Klon im Microsoft Store versucht Spieler zu täuschen, indem er so tut, als handle es sich um Animal Crossing: New Horizons. Glücklicherweise sollte kein echter Fan der Reihe auf diesen peinlichen Trick hereinfallen.