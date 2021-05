Einmal zahlen, bitte: Beliebtes PS4-Feature ist nur durch Publisher möglich

Sony lässt sich eine bestimmte Funktion für ihre Konsolen fürstlich entlohnen. Bildquelle: Getty Images/max-kegfire.

Sony ist kein großer Freund von Crossplay. Erst nach langem hin und her schien sich der Konsolenhersteller dazu durchringen zu können. Jetzt wird bekannt, warum sich Sony am Ende doch dafür entschieden hat. Publisher müssen unter bestimmten Umständen eine Zahlung an das Unternehmen entrichten.

Sony lässt sich Crossplay bezahlen

Mit dem Prozess zwischen Apple und Epic Games kommen bisher unbekannte Dokumente ans Licht, die zeigen, dass Sony sich lange gegen Crossplay wehrte und unter keinen Umständen – trotzt großzügiger Angebote – eine solche Funktion für die PS4 verfügbar machen wollte.

Wie The Verge berichtet, hat eine Vereinbarung Sony am Ende dann wohl doch umgestimmt. Nachdem Epic Games 2018 für Fortnite um eine Crossplay-Funktion auf der PlayStation kämpfte, hat sich Sony unbeeindruckt gezeigt. Angebote wie PS-Plus-Boni für Spieler oder eine Verlängerung der "Unreal Engine 4"-Lizenz hat der Konsolen-Riese damals ausgeschlagen.

Eine seit Ausgust 2019 bestehende und jetzt aufgetauchte Vereinbarung zeigt auf, warum der Konsolenhersteller dann doch mit einem Crossplay-Feature einverstanden war: Eine Umsatzbeteiligung.

Diese regelt zwischen dem Publisher eines Spiel, welcher die Funktion auf der PlayStation wünscht, und Sony, dass in bestimmten Fällen Ausgleichzahlungen fällig werden.

Epic Games CEO Tim Sweeney hat dies jetzt auch im Zeugenstand im Prozess bestätigt:

"Unter bestimmten Umständen muss Epic eine zusätzliche Zahlung an Sony richten. Wenn jemand anfänglich auf der PlayStation gespielt hat, dann aber Käufe auf dem iPhone tätigt, könnten solche Ausgleichszahlungen ausgelöst werden."

Demnach müssen Publisher monatlich eine Zahlung leisten, wenn die gesamte Spielerzahl auf der PS4 nicht rückläufig ist, die PSN-Einnahmen für das Spiel allerdings zurückgehen. Sony führt dies dann auf die eingebaute Crossplay-Funktion zurück.

Laut Sweeney sei PlayStation die einzige Plattform, die solch eine Vereinbarung und damit Zahlung von Publishern fordert.

