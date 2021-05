Epic Games Store verschenkt wunderschönes Open-World-Spiel

Der Epic Games Store verschenkt diese Woche ein malerisches Open-World-Spiel.

Die nächste Lieferung an kostenlosen Spielen ist im Epic Games Store eingetroffen. Dieses Mal kommen alle Open-World-Fans voll auf ihre Kosten. Allerdings gilt das Angebot nur für kurze Zeit.

Epic Games Store verschenkt wunderschöne Open World

Der Epic Games Store bietet PC-Spielern mehrere Vorteile: Neben Exklusiv-Spielen und speziellen Sales könnt ihr dort auch jede Woche neue kostenlose Spiele abstauben. Dazu gehören manchmal Blockbuster und manchmal auch interessante Geheimtipps.

Aktuell könnt ihr bis zum 13. Mai ein schönes Adventure direkt über den Epic Games Store herunterladen, in welchem sich der Mensch als Underdog gegen mächtige Tiere in einer riesigen Open World behaupten muss:

Danach geht es direkt mit einem Story-Adventure über verschiedene Genies weiter, das ihr vom 13. bis zum 20. Mai gratis abstauben könnt:

In diesen Wochen könnt ihr sehr interessante PC-Spiele gratis über den Epic Games Store herunterladen. Es bleibt abzuwarten, welche Spiele danach in der Gratis-Auswahl landen werden.

Pine und The Lion's Song – im Epic Games Store kommen Gratis-Jäger und Spieleliebhaber aktuell voll auf ihre Kosten. Was Gratis-Spiele angeht, kann es sich immer lohnen, einen Blick in den Epic Games Store zu werfen.