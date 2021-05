Skyrim trifft Assassin's Creed: Drachenblut zeigt Ezio, wie es richtig geht

Ezio hätte gegen den Meister-Assassinen aus Skyrim keine Chance.

Ein Skyrim-Spieler zeigt seine Tricks, die ihn zu einem wahren Meister-Assassinen machen. Selbst die schwierigsten Aufträge der Dunklen Bruderschaft sind für ihn nur Aufwärmübungen.

Skyrim: Meister-Assassine kennt alle Tricks

Der Reddit-User walter-fring kann selbst von der Mutter der Nacht nichts mehr lernen. In einem Video zeigt er, wie er die Meuchel-Aufträge in The Elder Scrolls 5: Skyrim mit besonderen Tricks meistert. Der Spieler macht sich nur ungern selbst die Hände schmutzig und manipuliert darum häufig andere NPCs.

Die verhasste Grelod die Gütige schaltet er beispielsweise aus, indem er sie mit einem "Erzürnen"-Zauber belegt. Ihre Kollegin nutzt die Chance sofort aus und erledigt die Heimleiterin mit einem ambitionierten Wrestling-Move. Wenn er dann doch selbst zum Dolch greift, springt er von einem Dach auf sein Ziel herab, während er fast gleichzeitig eine Pfeil abschießt. Selbst Assassine Ezio dürfte bei diesem Anblick vor Neid erblassen.

Skyrim-Spieler meistert Dunkle Bruderschaft mit Leichtigkeit

Das volle Ausmaß seiner Skills zeigt er jedoch erst während dem großen Finale der Quest-Reihe. Nachdem er das Double des Kaisers mit dem Wabbajack bereits in einen Haufen Goldmünzen verwandelt hat, nimmt er sich den echten Herrscher vor. Auch nach seinem Ableben ist walter-fring noch nicht mit ihm fertig. Mit einem Zauber erweckt er ihn wieder zum Leben und lässt ihn für sich kämpfen.

Ein Skyrim-Spieler darf sich zurecht Meister-Assassine nennen. Mit vielen Tricks und verrückten Zaubern schließt er die Dunkle Bruderschaft ab, ohne auch nur ins Schwitzen zu kommen. Welcher der Stunts hat euch am besten gefallen?